Houston no abrirá investigación sobre la muerte de un migrante mexicano por disparo de ICE

Compartir

4 minutos

Austin (EE.UU.), 8 jul (EFE).- La Alcaldía de Houston (Texas) anunció este miércoles que no abrirá una investigación local sobre la muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araújo, abatido por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), pese a que su familia reclama una pesquisa independiente de la que ya realiza el Gobierno federal.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), del que forma parte ICE, informó el martes de que abrió una investigación sobre el tiroteo. Sin embargo, tanto los familiares de Salgado como organizaciones civiles han denunciado falta de transparencia por parte del Gobierno.

El alcalde de la ciudad, John Whitmire, indicó en una sesión del consejo municipal que estaba en comunicación «constante» con las autoridades federales pero que no se abrirán unas pesquisas locales, porque «no puede haber dos investigaciones paralelas».

«Es una tragedia (pero) el departamento de policía de Houston no estuvo involucrado», aseguró.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), del que forma parte ICE, informó ayer que ya abrió una investigación sobre el tiroteo por parte de uno de sus agentes.

Las declaraciones del alcalde se dan en medio de solicitudes por parte de la familia de Araújo y de activistas y legisladores para que se abra una investigación «independiente y transparente» sobre las circunstancias de su muerte.

«La familia de Lorenzo y sus seres queridos merecen la verdad y los estadounidenses merecen que se rindan cuentas», indicó el líder del caucus hispano del Congreso, Adriano Espaillat, en un comunicado.

Salgado iba de camino al trabajo, con tres colegas del sector de la construcción, cuando fue «rodeado» por tres patrullas no identificadas, de acuerdo con el testimonio que dio uno de sus hijos, Roberto Salgado, durante una rueda de prensa hoy en Houston.

De acuerdo con la versión del Gobierno, los agentes estaban llevando a cabo un operativo para arrestarlo por no tener un estatus migratorio legal en el país. Durante la detención, Salgado «ignoró las instrucciones» de los agentes de ICE e intentó arrollarlos con su carro, según indicó a EFE un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Uno de los agentes disparó «en defensa propia» e hirió a Salgado, que fue trasladado a un hospital local, donde falleció por sus heridas.

La familia supo del incidente por redes sociales

Un video publicado hoy por la organización de defensa de los derechos civiles LULAC, muestra los momentos posteriores al tiroteo.

En las imágenes se observa a cuatro agentes de ICE, uno vestido completamente de civil y otros tres con chalecos antibalas sobre ropa de calle, mientras mantienen retenidos a cuatro hombres tumbados boca abajo, con los brazos a la espalda.

De acuerdo con el hijo de Salgado, hacia las 8 de la mañana del martes vio un video en Facebook que denunciaba actividad de ICE en el este de Houston, en el que «reconoció la voz» y la camioneta de su padre. Se desplazó hasta esa zona, que estaba acordonada por las autoridades, quienes no le dieron información de lo sucedido.

No fue sino a través de organizaciones y políticos locales, que se pusieron en contacto con la familia, que Salgado supo que su padre estaba en un hospital local, y posteriormente, a través de información publicada en medios de comunicación, se enteró de que había fallecido.

Al menos seis personas han muerto este año a manos de agentes de inmigración en EE.UU., entre ellas dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretti y Renée Goodman, durante un megaoperativo en Minnesota en el mes de enero.

Las pesquisas sobre la muerte de Pretti y Goodman llevaron a un enfrentamiento entre la justicia estatal, que decidió abrir investigaciones independientes sobre los sucesos, y las autoridades federales, quienes han defendido que las localidades no tienen jurisdicción para investigar y ajuiciar a los agentes. EFE

aaca/nvm