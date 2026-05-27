Houston retira el nombre de César Chávez a un bulevar para honrar a un veterano de guerra

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Austin, 27 may (EFE).- Houston, la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, votó este miércoles a favor de renombrar el bulevar César Chávez, tras las denuncias de acusaciones de abuso sexual contra el fallecido líder sindical.

El concejo municipal aprobó cambiar el nombre de la calle, al este de la ciudad, a bulevar Joe Elías ‘Chaco’ Ramírez, en honor a un veterano de guerra y líder comunitario.

Tras esta votación, Houston se suma a una creciente lista de ciudades y estados que han decidido retirar los honores póstumos a Chávez, después de que salieran a la luz denuncias que lo acusan de haber abusado sexualmente de al menos dos menores de edad y de haber violado a Dolores Huerta, también activista y cofundadora del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW, por sus siglas en inglés).

‘Chaco’ Ramírez, fallecido en 2020, nació y creció en el barrio East End de Houston, combatió con Estados Unidos en la guerra de Corea y pasó 33 meses como prisionero de guerra del ejército chino en esa contienda. Tras regresar a Texas en 1953, se convirtió en activista y líder comunitario, según una petición que promueve cambiar el nombre del bulevar Chávez por el del veterano.

Su hijo, el general de brigada Joe Ramírez, y su familia asistieron a la reunión del consejo de este miércoles. Ramírez dijo que es un “día de orgullo para toda nuestra familia», según relató el diario The Houston Chronicle.

«Esto va mucho más allá de la familia Ramírez», dijo. «Lo importante de todo esto es que había muchas personas que podrían haber sido reconocidas por algo así. Pero el hecho de que haya sido alguien que creció en el East End es importante.»

Varias ciudades en todo el país, incluyendo Los Ángeles (California), San Antonio (Texas), y Phoenix (Arizona) han decidido retirar los honores a Chávez en sus calles.

En marzo de este año, el diario The New York Times publicó un reportaje en el que se detallan acusaciones de abuso sexual contra Chávez en la década de 1970, incluyendo denuncias de dos mujeres que aseguraron ser violadas siendo menores de edad.

En el mismo artículo, Dolores Huerta, cofundadora de la UFW y compañera de Chávez, afirmó que también fue víctima de violaciones, y que dos de estos abusos resultaron en hijos que se mantuvieron en secreto. EFE

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