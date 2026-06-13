Hoy es noticia en el mundo (19:00)

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DESTACADOS

1. Inminente acuerdo de paz en Oriente Medio

IRÁN GUERRA | Trump anuncia que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra

Pakistán prevé que EE.UU. e Irán firmen el acuerdo de paz en las próximas 24 horas

– Irán afirma que el acuerdo con Estados Unidos se podría firmar en los “próximos días”

– Rubio insta a respetar el bloqueo naval de EE.UU. mientras se finaliza el acuerdo con Irán

– Pakistán y Catar dialogan tras anunciar un acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán en 24 horas

– Irán comenzará los funerales por Alí Jameneí el 4 de julio

2. Ucrania pone en el punto de mira el suministro de energía ruso

UCRANIA GUERRA | Imponen nuevas limitaciones a la venta de gasolina en Moscú y San Petersburgo

– Ucrania informa de dos ataques exitosos contra infraestructura petrolera en Rusia

– Putin llama al Gobierno ruso a impulsar desarrollo de regiones ucranianas anexionadas

– Cazas suecos interceptan en dos ocasiones aviones de combate rusos sobre el mar Báltico

3. Golpe al Tren de Aragua

EEUU VENEZUELA | EE.UU. mata al «Niño Guerrero» líder de la banda venezolana Tren de Aragua

– Venezuela confirma muerte del líder del Tren de Aragua en una operación junto a EE.UU.

PERFIL | El «Niño Guerrero», el líder criminal de Venezuela cae bajo la sombra de la tutela de EEUU

4. Restricciones de la IA para extranjeros

EEUU IA | Anthropic suspende acceso a su modelo más avanzado por orden de seguridad nacional de EEUU

– Bruselas: Restricciones de Anthropic subrayan necesidad de «soberanía tecnológica» en UE

5. Las principales economías del mundo en busca de la paz

G7 CUMBRE | Irán y Ucrania marcan el debate en Évian en un G7 pendiente de las decisiones de Trump

– Trump tendrá reuniones bilaterales en Francia con Macron, Al Sisi y Modi, pero no Zelenski

– Macron y Trump cenarán en Versalles el miércoles tras la cumbre del G7

EL DATO DEL DÍA

RD CONGO ÉBOLA | Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) elevaron este sábado a 689 los casos confirmados en la epidemia de ébola declarada en el este del país el pasado 15 de mayo, incluyendo 139 muertes.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

PARÍS CATACUMBAS | En la plaza Denfert-Rochereau, en el sur de París, una discreta entrada conduce a unos pasadizos a 20 metros bajo tierra. Allí aguarda un escenario que navega entre lo macabro, lo solemne y lo fascinante: el mayor osario del mundo, donde están expuestos los huesos de al menos 6 millones de parisinos. Por Antonio Torres del Cerro

NUESTROS TEMAS

PAKISTÁN CACHEMIRA | Las protestas contra la reserva de una docena de escaños para refugiados de la Cachemira administrada por India en la Asamblea Legislativa mantienen en tensión a la Cachemira pakistaní, con un saldo de víctimas disputado y el principal comité movilizador ilegalizado. Amjad Ali desde Rawalakot (Pakistán)

ASIA LGTBI | Millones de personas LGTBI en Asia corren el riesgo de ser castigadas con latigazos o sentenciadas a muerte en los casos más extremos, en un continente que mantiene vigentes múltiples formas de discriminación contra este colectivo, con algunas excepciones de protección legal en pocos lugares. Héctor Pereira

Redacción EFE Internacional

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