Hoy es noticia en el mundo (19:00)

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DESTACADOS

1. Los ataques de Israel a Beirut ponen en riesgo la firma del acuerdo de paz

IRÁN GUERRA | Irán advierte que si EE.UU. no cumple sus compromisos en Líbano peligra el acuerdo

– El ejército iraní dice que responderá a los ataques israelíes en Líbano

– Trump afirma que el ataque de Israel contra Beirut «no debería haber ocurrido», pero está convencido de que el acuerdo se firmará hoy

– El Ejército israelí se prepara para recibir fuego iraní «en las próximas horas»

2. IRÁN GUERRA LÍBANO | Tres muertos y seis heridos en ataque israelí contra suburbios sur de Beirut

– Al menos 3.783 muertos y casi 11.700 heridos en ataques israelíes en Líbano desde marzo

3. Violencia en la protesta contra la reunión del G7

G7 CUMBRE | Violencia y actos vandálicos en manifestación contra el G7 en Ginebra

– La idílica Évian vuelve al centro del mundo durante tres días con la cumbre del G7

4. Los suizos dicen no a limitar la inmigración para no superar los 10 millones de habitantes

SUIZA REFERÉNDUM | Los suizos rechazan en referéndum limitar el aumento de la población

5. Italia, nace un partido a la derecha de la ultraderecha

ITALIA POLÍTICA | El exgeneral Vannacci lanza su partido ultra en desafío a Meloni

EL DATO DEL DÍA

KUWAIT NACIONALIDAD | Las autoridades kuwaitíes han despojado de su nacionalidad a 2.193 personas, la gran mayoría personas que adquirieron la ciudadanía por dependencia, en una de las peores purgas en un solo día de una campaña iniciada a finales de 2024 orientada contra críticos al Gobierno, informaron este domingo medios locales.

EL PROTEGONISTA DEL DÍA

R.UNIDO ULTRADERECHA | La Policía británica detuvo anoche durante varias horas al activista ultraderechista Tommy Robinson en aplicación de la ley antiterrorista de 2019.

NUESTROS TEMAS

UCRANIA GUERRA | En medio de los bombardeos rusos y las alarmas antiaéreas, más de 250.000 bachilleres ucranianos se enfrentan a un estrés extremo y a la incertidumbre mientras se presentan a los exámenes más importantes de sus vidas hasta el momento, pruebas que determinarán sus posibilidades de ingresar en la universidad de su elección. Por Rostyslav Averchuk desde Leópolis

MARADONA JUICIO | Tras dos meses del inicio del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el tribunal ha escuchado ya a más de 20 testigos que apuntaron sobre todo contra la psiquiatra del astro, su médico de cabecera y la coordinadora de cuidados domiciliarios, mientras que los otros cuatro acusados han quedado hasta ahora mayoritariamente fuera del foco. Por Florencia Pessarini en Buenos Aires

Redacción EFE Internacional

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