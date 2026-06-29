Hoy es noticia en el mundo (19:00)

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DESTACADOS

1. Los trabajos de rescate prosiguen en Venezuela mientras se anuncia más ayuda internacional.

VENEZUELA TERREMOTO |

– La cifra de víctimas por los terremotos en Venezuela se mantiene en los 1.450 muertos y 3.150 heridos anunciados el domingo, a la espera de que las autoridades divulguen este lunes un nuevo balance.

– Los venezolanos despertaron esta mañana sacudidos por un nuevo sismo de magnitud 4,6 en la zona norte del país.

– «Ya no hay nada para nosotros» en el estado de La Guaira, el lamento tras el doble terremoto en Venezuela.

– Un campamento improvisado en el estacionamiento de una farmacia y dos baños para cientos de personas, así sobrevive uno de los muchos grupos de damnificados que sigue sin protección en La Guaira.

– Los terremotos que han golpeado Venezuela han dado paso a una inédita tregua diplomática entre Caracas y varios gobiernos que hasta hace poco mantenían fuertes diferencias con el país.

– El Gobierno neerlandés ha enviado a Venezuela un buque, que ha partido desde Curazao, con ayuda de emergencia que incluye alimentos y agua potable.

– China anunció el envío de ayuda material de emergencia por valor de unos 14,7 millones de dólares a Venezuela para apoyar las labores de rescate y reconstrucción.

– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su país prepara el envío de más ayuda a la población, especialmente alimentos no perecederos y plantas potabilizadoras y de energía, a petición de su homóloga Delcy Rodríguez.

2. Las conversaciones entre Irán y EE.UU. en Catar, en el aire

IRÁN GUERRA |

– La Casa Blanca anunció que sus enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán este lunes a Doha para continuar las conversaciones de paz con Irán.

– Irán negó hoy que vaya a mantener negociaciones técnicas con Estados Unidos esta semana en Doha.

– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió por su parte en su red Truth Social en que Irán «ha solicitado una reunión que tendrá lugar mañana en Doha», tras días de tensión e intercambio de ataques pese al alto el fuego.

– Delegaciones de Omán e Irán debatieron, en la primera reunión del Comité Conjunto sobre el estrecho de Ormuz, los marcos de cooperación conjunta en esa vía marítima.

– Catar recomendó suspender «cualquier tipo de actividad marítima hasta nuevo aviso» para usuarios y propietarios de embarcaciones «de cualquier tipo» en el estrecho de Ormuz tras el aumento de la tensión entre EE.UU. e Irán.

3. Siguen los combates Ucrania-Rusia entre una fuerte ola de calor

UCRANIA GUERRA | Ucrania afronta una ola de calor sin precedentes, con temperaturas históricamente altas por todo el país, en medio de los continuos ataques rusos contra infraestructuras y combates intensos por todo el frente.

– Al menos ocho civiles murieron por ataques rusos contra las ciudades de Dnipró y Zaporiyia.

– Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 209 drones ucranianos de largo alcance sobre once regiones rusas, anunció hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

– Polonia anunció la detención y expulsión inmediata de once extranjeros que formaban parte de una supuesta red que reclutaba y pagaba a refugiados para participar en protestas financiadas por el Kremlin.

LA PROTAGONISTA DEL DÍA

EEUU JUSTICIA | La escritora E. Jean Carroll, después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. rechazó admitir a trámite el recurso del presidente Donald Trump contra el fallo judicial que le obliga a pagar 5 millones de dólares a la autora después de que un jurado lo declarara responsable de abuso sexual y difamación.

EL DATO DEL DÍA

ALEMANIA POLONIA | Polonia pide a Alemania una imdennización de 2.333 euros al año por cada habitante del país por la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial, según el diario Süddeutsche Zeitung .

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

ANTÁRTIDA DINOSAURIOS | Un fósil que permaneció 40 años en un cajón del British Antarctic Survey (BAS, en inglés), ha sido identificado como el primer hueso de un dinosaurio hallado en la Antártida.

NUESTROS TEMAS

CUBA EEUU | La Habana asegura que está preparada para una posible intervención militar de Washington, confiando en que su estrategia de involucrar a toda la población compense su inferioridad tecnológica y armamentística.

FÍSICA PARTÍCULAS | El Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN) ha apagado hoy su popular acelerador de partículas, considerado el instrumento científico más grande jamás construido y que, cuando vuelva a ser encendido en unos cuatro años, tendrá grandes mejoras que lo harán todavía más potente.

Redacción EFE Internacional

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