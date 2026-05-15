Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Termina la visita de Trump a China

CHINA EEUU | Trump dice que ha tenido un «buen entendimiento» con Xi sobre Irán y Taiwán

CHINA EEUU | Trump sopesa levantar sanciones a las empresas chinas que compran petróleo iraní

CHINA EEUU | El presidente chino Xi Jinping visitará EEUU en otoño invitado por Trump

CHINA EEUU | Trump niega haber hablado sobre aranceles con Xi en su viaje a Pekín

2.- Sin cambios en las posturas para un posible acuerdo de paz

IRÁN GUERRA | Trump dice que Irán debe ofrecer garantías de un plan de desnuclearización de 20 años

IRÁN GUERRA | Irán dice que no puede confiar en EE.UU. tras los ataques durante las negociaciones

IRÁN GUERRA | Lavrov pide convertir las treguas en Oriente Medio en un cese definitivo de hostilidades

IRÁN GUERRA LÍBANO | Israel y Líbano inician la segunda jornada de negociaciones para salvar el alto el fuego

3.- Velan armas los posibles candidatos a sustituir a Starmer

R.UNIDO GOBIERNO | Ningún político laborista ha dado aún el paso de presentar su candidatura contra Starmer

4.- Cuba, al borde del colapso

CUBA EEUU | Dos grandes navieras dejan de tomar reservas en Cuba tras las nuevas sanciones de EEUU

CUBA EEUU | EE.UU. sopesa una acusación contra el expresidente cubano Raúl Castro, según CBS

5. Otro día de fútbol en Cannes

FESTIVAL CANNES | ‘Cantona’ en Cannes: un retrato sobre «un ángel y un demonio» que no se arrepiente de nada (Foto)

EL DATO DEL DÍA

UVRANIA GUERRA | Rusia entregó hoy a Ucrania los cuerpos de 526 militares caídos en combate, mientras que la parte ucraniana entregó 41 restos mortales de efectivos rusos, horas después de que Moscú y Kiev efectuasen un intercambio de 205 prisioneros de guerra por cada bando.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

CHINA EEUU | Xi Jinping y Donald Trump cerraron este viernes la visita del estadounidense a Pekín con promesas de estabilidad en las relaciones. De momento, el presidente chino está dispuesto a devolver visita y viajar a EEUU en otoño. (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

ISRAEL PALESTINA | Cuando Yahya Abdelwahid Al Taybi llegó al recién establecido campamento de Shati en la Franja de Gaza en 1948, lo hizo como uno de los más de 750.000 palestinos desplazados ante el avance israelí durante la Nakba. En una conversación con EFE se refiere a ella como la «primera», ya que la «segunda» es la actual ofensiva que Israel mantiene sobre el enclave. Ahmad Awad desde Gaza (Foto) (Vídeo)

EEUU INMIGRACIÓN | Familiares del hondureño Denis Isaías Anariba, uno de los fallecidos esta semana dentro de un vagón en un tren de carga en Laredo, Estados Unidos, lloran su partida en un pueblo del norte de Honduras, donde nació hace 24 años, y claman porque sus restos sean repatriados y sepultados en este lugar. German Reyes desde El Negrito (Honduras) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTES DE

FESTIVAL CANNES | Steven Soderbergh presenta en Cannes el documental ‘John Lennon: The Last Interview’, que recoge la entrevista íntima del Beatle y Yoko Ono justo antes de que lo asesinaran. (Texto) (Foto)

EUROVISIÓN 2026 | Un día antes de la final del Festival de Eurovisión, grupos pro-palestinos han convocado un concierto protesta contra la participación de Israel en el certamen. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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