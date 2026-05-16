Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1.- Se anuncia la primera candidatura para sustituir a Starmer

R.UNIDO GOBIERNO | El exministro de Sanidad dice que se presentará a la contienda por el liderazgo laborista

R.UNIDO GOBIERNO | El desafío al liderazgo del laborista Keir Starmer está cada vez más cerca

2.- Extraño alto el fuego en El Líbano

IRÁN GUERRA LÍBANO | Israel ataca el sur del Líbano un día después de anunciar la extensión del alto el fuego

IRÁN GUERRA LÍBANO | La cifra de muertos por la ofensiva israelí en Líbano sube a 2.969 mientras siguen ataques

3.- La guerra de Irán en compás de espera

IRÁN GUERRA | Ministro del Interior paquistaní visita Irán para impulsar negociaciones de paz con EE.UU.

IRÁN GUERRA | Presentadores de la televisión estatal iraní aparecen con kaláshnikovs y enseñan su uso

IRÁN GUERRA | EEUU cree que los iraníes están hackeando sus sistemas de abastecimiento en gasolineras

3.- Atropello múltiple en Italia

ITALIA SUCESOS | Un conductor arrolla a una docena de peatones en Módena, en el norte de Italia

4.- Nigeria y los yihadistas

NIGERIA YIHADISTAS | Trump asegura que EEUU eliminó en Nigeria al número dos del Estado Islámico en el mundo

NIGERIA YIHADISTAS | Nigeria celebra el operativo con EEUU que eliminó al número dos global del Estado Islámico

NIGERIA SECUESTRO | Secuestran a 30 estudiantes en el noreste de Nigeria en un ataque atribuido a Boko Haram

5.- Sin incidentes en las dos manifestaciones masivas en Londres

R.UNIDO SEGURIDAD | La ultraderecha británica vuelve a hacer una demostración de fuerza en el centro de Londres

R.UNIDO SEGURIDAD | Decenas de miles de manifestantes en Londres para conmemorar el día de la Nakba palestina

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

ALEMANIA BALLENA | ‘Timmy’, la ballena que había permanecido varada frente a las costas alemanas durante casi dos meses y que fue liberada tras un mediático rescate, ha aparecido muerta en la costa danesa.

EL DATO DEL DÍA

UCRANIA GUERRA | Las defensas antiaéreas rusas derribaron hoy 26 drones ucranianos que volaban en dirección a Moscú, según informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.

NUESTROS TEMAS

IRÁN GUERRA LÍBANO | «¿Qué alto el fuego? ¿Dónde hay alto el fuego?», se pregunta Ayat (nombre ficticio) en el descampado beirutí donde aún permanece desplazadado al cumplirse un mes de la entrada en vigor de una tregua técnica entre el Líbano e Israel, extendida anoche por 45 días más pese a las continuas violaciones. Noemí Jabois desde Beirut (Texto) (Foto)

FESTIVAL CANNES | En ‘El ser querido’, que se presenta este sábado en la competición de Cannes, Javier Bardem interpreta a un director de cine que en una espectacular escena del filme de Rodrigo Sorogoyen pierde los papeles. En una entrevista con EFE, el actor reconoce que es algo que ha sufrido en alguna ocasión, pero ahora eso está cambiando. Alicia García de Francisco desde Cannes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTES DE

EUROVISIÓN 2026 | Viena acoge la final de la 70 edición del festival de Eurovisión, el concurso de canción popular más importante del mundo, marcado por la controversia en torno a la participación de Israel, por la que cinco países, entre ellos España, decidieron boicotear el evento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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