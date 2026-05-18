Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Más de 3.000 muertos en el Líbano

IRÁN GUERRA LÍBANO | Más de 3.000 muertos en dos meses y medio de ofensiva israelí contra el Líbano. (Texto)

2. Israel intercepta a la Flotilla

ISRAEL PALESTINA FLOTILLA | El Ejército israelí comienza a interceptar los barcos de la Flotilla rumbo a Gaza. (Texto)

– Los activistas de la Flotilla dicen estar preparados para resistir pacíficamente. (Texto)

– Netanyahu felicita a los soldados israelíes captores de los barcos de la Flotilla a Gaza. (Texto)

– Al menos 6 españoles viajan en la flotilla interceptada por el Ejercito israelí en Chipre. (Texto)

– Tajani pide a Israel garantizar la seguridad de los activistas italianos de la Flotilla, Turquía condena el asalto y Hamás acusa a Israel de «piratería». (Texto)

3. El Hondius llega a Róterdam

HANTAVIRUS CRUCERO | El Hondius atraca en Róterdam para su desinfección bajo estrictas medidas sanitarias y su tripulación comienza la cuarentena (Texto) (Foto) (Vídeo)

CRÓNICA | Cada centímetro cuenta: la desinfección profunda del Hondius tras un brote de hantavirus. Por Imane Rachidi, desde Róterdam (Países Bajos). (Texto) (Foto) (Vídeo)

4. Piden más vigilancia para contener la propagación del ébola

RD CONGO ÉBOLA | La UA y organismos regionales piden más vigilancia para contener la propagación del ébola.

CLAVES | ¿Qué se sabe del nuevo brote de ébola en el conflictivo este de la RD del Congo?

– Sudán del Sur detecta un caso de ébola cerca de la frontera con RD del Congo. (Texto)

– Ramaphosa pide actuar de forma «decisiva» para evitar una mayor crisis regional por ébola. (Texto)

5. Admiten el arma y el cuaderno de Mangione como prueba

LUIGI MANGIONE | Juez del caso estatal de Mangione admite el arma y su cuaderno como prueba. (Texto)

6. Localizados los cuerpos de los cuatro buzos italianos

ITALIA MALDIVAS | Localizan los cuerpos de los cuatro buzos italianos atrapados en una cueva en Maldivas. (Texto)

– Un turista español muere ahogado mientras practicaba surf en las islas Maldivas. (Texto)

7. ‘Hope’ revoluciona Cannes

FESTIVAL CANNES | La cinta surcoreana ‘Hope’, de Na Hong Jin, revoluciona Cannes con humor, monstruos y Fassbender y Vikander como alienígenas. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

– El realizador Ron Howard presenta, fuera de competición, el documental ‘Avedon’, sobre el célebre fotógrafo. (Foto)

EL DATO DEL DÍA

ESPAÑA SHAKIRA | Un tribunal español da la razón a Shakira e insta a devolverle 60 millones de euros. La cantante lamenta el «señalamiento público sufrido». (Texto)

LA PROTAGONISTA DEL DÍA

IRÁN GUERRA | La premio nobel iraní es dada de alta y continúa recuperación en su casa, según allegados. (Texto)

NUESTROS TEMAS

ISRAEL PALESTINA | Regavim, entidad israelí sancionada por la UE: «Europa podría ceder tierra» a palestinos. Por Guillermo Azábal, desde Shaar Binyamin (Cisjordania). (Texto) (Foto) (Vídeo)

JAPÓN OSOS | ‘Monster Wolf’, el temido robot lobo que planta cara a los ataques de osos en Japón. Por Pilar Bernal Zamora, desde Tokio. (Texto) (Foto)

COLOMBIA ELECCIONES | La inteligencia artificial remplaza a las propuestas en la campaña presidencial colombiana. Por Martina Castells González, desde Colombia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTES DE

BOLIVIA PROTESTAS| Afines al exmandatario de Bolivia Evo Morales (2006-2019) que marcharon desde el altiplano convergen en La Paz con sindicatos campesinos que bloquean carreteras hace 13 días en la zona andina para insistir en su petición de renuncia del presidente Rodrigo Paz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU SUBASTAS | Christie’s subasta parte de la colección del magnate editorial SI Newhouse, incluyendo un cuadro de Jason Pollock y un busto de Constantin Brancusi valorados cada uno en 100 millones de dólares, y celebra una venta de arte del siglo XX, que incluye un Rothko valorado en unos 80 millones. (Texto)

OPENAI JUICIO | El jurado del juicio contra OpenAI en California arranca este lunes a analizar el grueso de los argumentos presentados en la batalla legal entablada por Elon Musk, que busca determinar si la creadora de ChatGPT incumplió su misión fundacional sin ánimo de lucro. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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