Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Ministro israelí se graba humillando a activistas de la flotilla

ISRAEL PALESTINA FLOTILLA | Ministro israelí se graba humillando a activistas de la flotilla, maniatados en el suelo. (Texto) (Vídeo)

CRÓNICA | Artistas gazatíes dedican un mural a la Flotilla. Desde Al Bureij, en la Franja de Gaza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– España convoca encargada negocios israelí por trato «monstruoso» activistas de la flotilla. También Italia y Francia convocan a los embajadores israelíes. (Texto)

– Netanyahu condena el trato a los activistas: «No se ajusta a los valores de Israel» y su ministerio de Exteriores recrimina al ministro su «vergonzosa actuación». (Texto)

2. Xi y Putin exhiben sintonía, pero dejan pendientes acuerdos energéticos

CHINA RUSIA | Xi y Putin exhiben coordinación global, pero dejan pendientes grandes acuerdos energéticos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Rusia garantiza el suministro seguro de petróleo y gas a China, según Putin, que aboga por proteger la cooperación Rusia-China ante la «negativa influencia externa». (Texto) (Foto) (Vídeo)

– China y Rusia piden pronta reanudación del diálogo sobre Irán y condenan ataques de EE.UU. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Rusia y China, con mandatarios septuagenarios, acuerdan investigar mejorar envejecimiento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

3. La OMS advierte de que la vacuna contra el brote de ébola tardará meses.

RD CONGO ÉBOLA | La vacuna contra el brote de ébola tardará meses, pero el riesgo global es bajo, según OMS. (Texto)

– La CE dice que el riesgo de ébola en Europa es muy bajo, también para quien viaje a la región. (Texto)

– El médico estadounidense contagiado de ébola llega a Alemania para ser tratado. (Texto)

4. Bolivia expulsa a embajadora de Colombia

BOLIVIA PROTESTAS | Bolivia expulsa a la embajadora de Colombia por «injerencia» de Petro en conflicto interno. (Texto)

– Petro afirma que Bolivia está pasando a «extremismos» con expulsión de su embajadora. (Texto)

– El canciller de Bolivia denuncia ante la OEA «amenazas» a la democracia por las protestas. (Texto)

5. Almodóvar en Cannes

FESTIVAL CANNES | Pedro Almodóvar: «Estoy harto de mí mismo», estoy «buscando a alguien con quien escribir»

– Europa tiene que ser «escudo» frente a «monstruos como Trump y Netanyahu», dice Almodóvar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– La corrupción de la Rusia de Putin llega a Cannes de la mano de Andréi Zviáguintsev. (Texto) (Foto)

– Una vaca, un móvil y muchas ganas de hacer cine: la española Aina Callejón en Cannes. (Texto)

EL DATO DEL DÍA

RAE SINÓNIMOS | El primer diccionario de sinónimos de la RAE tiene 255.000 sinónimos y 20.000 antónimos. (Texto)

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

INDIA BOLSA | El dulce regalo de Modi a Meloni dispara por error las acciones de una constructora india. (Texto)

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

FESTIVAL CANNES | La española Aina Clotet gana el premio revelación de la Semana de la Crítica de Cannes. (Texto)

NUESTROS TEMAS

IRÁN GUERRA | Los iraníes, en el limbo de ni guerra ni paz y a la espera de que “pase algo”. Por Jaime León, desde Teherán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

IRÁN GUERRA LÍBANO | Una lavandería ambulante para ayudar a los desplazados libaneses. Por Noemí Jabois, desde Beirut. (Texto) (Foto) (Vídeo)

BAD BUNNY | Bad Bunny tiñe Zara de la paleta de colores tropicales de Puerto Rico y el Caribe. Por Esther Alaejos, desde San Juan. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTES DE

EEUU CUBA | La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida convocó para este miércoles una rueda de prensa en Miami, en medio de versiones de medios estadounidenses que señalan que el Departamento de Justicia prevé presentar una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

VENEZUELA CRISIS | Venezuela espera nuevas excarcelaciones de presos políticos tras el anuncio del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, mientras familiares de detenidos acuden a la sede del Ministerio del Servicio Penitenciario para denunciar muertes bajo custodia del Estado y exigir información sobre sus allegados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU SPACEX | SpaceX, la compañía fundada por Elon Musk, lleva a cabo su duodécimo lanzamiento de prueba de Starship, en donde estrena una nueva versión del cohete, el más grande que la empresa ha construido hasta ahora. (Texto)

BANKSY SUBASTAS | Un óleo del artista Banksy que representa su icónica imagen de la niña a la que se le escapa un globo rojo con forma de corazón, sobre un fondo de un paisaje, se subastará en la sede de la joyería Tiffany’s con un precio estimado entre 13 y 18 millones de dólares. (Texto)

NVIDIA RESULTADOS | La fabricante de chips estadounidense Nvidia publica sus resultados del primer trimestre de 2027. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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