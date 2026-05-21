Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Llegan a Estambul tres aviones con activistas de la flotilla

ISRAEL PALESTINA FLOTILLA | Llegan a Estambul tres aviones con activistas de la flotilla detenidos por Israel.

– La Flotilla a Gaza emprende acciones legales en 7 países, incluidos España, Italia y Francia y denuncia un «grave patrón de escalada de violencia» contra defensores de Palestina. (Texto)

– Italia pide a la UE sancionar al ministro israelí Ben Gvir por el trato a la flotilla. (Texto)

2. El ébola alcanza una tercera provincia controlada por rebeldes

RD CONGO ÉBOLA | El ébola alcanza un tercera provincia del este de RD del Congo controlada por rebeldes. (Texto)

– Desvían a Canadá un vuelo a EE.UU. por llevar pasajero congoleño en plena crisis de ébola. (Texto)

– Casos de ébola Bundibugyo reportados pueden ser «la punta del iceberg», advierten expertas. (Texto)

– RDC, Uganda y Sudán del Sur se reunirán este fin de semana para abordar el brote de ébola. (Texto)

3. Trump niega que enviara el portaviones Nimitz al Caribe

EEUU CUBA| Trump niega que enviara el portaviones Nimitz al Caribe para intimidar al Gobierno cubano.

– Marco Rubio califica a Raúl Castro como un «fugitivo» de la Justicia estadounidense. (Texto)

4. El juez bloquea cuentas de Zapatero

ESPAÑA JUSTICIA | El juez bloquea 490.780 euros de las cuentas del expresidente español Zapatero. (Texto)

5. Protección del derecho a la huelga

CIJ HUELGA | Corte de la ONU afirma que el derecho a la huelga está protegido a nivel internacional. (Texto) (Vídeo) (Foto) (Audio)

6. Lorca queer de los Javis en Cannes

FESTIVAL CANNES | Los Javis llevan a Cannes a un Lorca queer, con Glenn Close y Penélope Cruz subida en un tanque

EL DATO DEL DÍA

BAD BUNNY | El fenómeno Bad Bunny llega a España: 600.000 entradas vendidas en Barcelona y Madrid. (Texto)

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

INDIA SUCESOS | El indio que llevó a su hermana muerta al banco recibe más de 50 veces lo que reclamaba. (Texto)

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

MÚSICA ROSALÍA | La artista española Rosalía es reconocida como Compositora Internacional del Año en los premios Ivors. (Texto) (Foto) (Video)

NUESTROS TEMAS

CUBA EEUU | El caso contra Castro muestra que el foco de Trump sigue anclado en Latinoamérica. Yeny García, desde Washington. (Texto) (Foto)

COLOMBIA ELECCIONES | José Manuel Restrepo: continuidad de izquierda en el poder destruirá democracia colombiana. Por Jorge Gil Ángel, desde Bogotá. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTES DE

MÉXICO UE | El presidente del Consejo Europeo, António Costa, pronuncia un discurso en el Senado de la República de México en el marco de su primera jornada de visita oficial al país norteamericano con motivo de la cumbre entre México y la Unión Europea (UE). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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