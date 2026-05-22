Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Riesgo «muy alto» del ébola en la República Democrática del Congo

RD CONGO ÉBOLA | La OMS eleva a «muy alto» el riesgo por el brote del ébola dentro de la RDC (Texto)

– Ruanda prohíbe la entrada de extranjeros que hayan pasado por RDC en los últimos 30 días (Texto)

– La OMS recomienda investigar anticuerpos monoclonales como tratamiento ante brote de ébola (Texto)

2. La OTAN se prepara para reducir su dependencia de EE. UU.

OTAN EXTERIORES | Rutte celebra anuncio de más tropas de EEUU pero Europa debe reducir dependencia (Texto) (Vídeo)

– Rutte asegura compromiso de todos los aliados: la respuesta a un ataque sería devastadora (Texto) (Vídeo)

– Rubio sobre la reducción de tropas en Europa: «Tenemos otras obligaciones» (Texto)

3. Contactos pero pocos avances en la guerra de Irán

IRÁN GUERRA | Rubio: EE.UU. baraja un ‘plan B’ para reabrir Ormuz ante el bloqueo iraní (Texto)

– El jefe del Ejército paquistaní viaja a Irán para discutir la paz con EEUU (Texto)

– Irán aprovechó el alto el fuego para reconstruir rápidamente sus recursos militares (Texto)

– Rutte anima a Europa a sumarse a la «próxima fase» del operativo de EE. UU. en Irán (Texto)

4. La situación en Gaza, lejos de mejorar

ISRAEL PALESTINA | Israel mata a tres palestinos que supuestamente habían cruzado la ‘línea amarilla’ de Gaza (Texto)

– Italia, R.Unido, Francia y Alemania exigen a Israel frenar asentamientos en Cisjordania (Texto)

– OMS: la situación en Gaza aún es grave, con 22 ataques a instalaciones sanitarias en 2026 (Texto)

5.- Se multiplican las condenas por el trato a los activistas de la flotilla

ISRAEL PALESTINA FLOTILLA | Palizas, disparos y ninguna ayuda médica: la Flotilla denuncia torturas en Israel (Texto)

– El desprecio de Ben Gvir a la Flotilla provoca inusitada autocrítica en Gobierno Netanyahu (Texto)

– Alemania condena el trato «inaceptable» de Israel con activistas de flotilla detenidos (Texto)

EL DATO DEL DÍA

RD CONGO ÉBOLA | La OMS eleva a 177 los muertos por ébola en el actual brote en RD del Congo

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

EEUU OVNIS | El Pentágono publica una segunda partida de documentos gubernamentales sobre ovnis (Texto)

LA PROTAGONISTA DEL DÍA

FESTIVAL CANNES | Penélope Cruz alaba en una entrevista con EFE el «maravilloso» trabajo de Bardem y el compañerismo del cine español. Por Alicia García de Francisco desde Cannes (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

HAITÍ CRISIS | La directora para las Américas de AI, Ana Piquer, alerta en una entrevista con EFE de la «muy compleja» crisis en Haití y la insuficiente respuesta internacional. Por Marta Florián desde Santo Domingo (Texto) (Foto)

PENDIENTES DE

BAD BUNNY | El cantante puertorriqueño Bad Bunny inicia su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ en Europa con su primer concierto en el Estadi Olimpic de Barcelona. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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