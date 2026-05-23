Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. EE.UU. e Irán progresos en sus negociaciones de paz.

IRÁN GUERRA | Irán y Estados Unidos constatan avances en las negociaciones de Teherán con la mediación de Pakistán. (Texto)

– El presidente Donald Trump dice que hay un 50 % de probabilidades de llegar a un «buen» trato o, de lo contrario, hará «volar» por los aires a Irán. (Texto)

– Rubio señala que Washington ha logrado avances con Irán y anticipa un anuncio en días. (Texto)

– Irán afirma que las posturas con EE.UU. se han acercado en la última semana. (Texto)

– Pakistán, país mediador, afirma que hay «avances alentadores» para un acuerdo final entre EE. UU. e Irán. (Texto)

2. Estados Unidos continúa la presión sobre Cuba.

CUBA EEUU | Washington ha puesto el foco en el conglomerado estatal Gaesa, vinculado a los militares. (Claves)

– El canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusa a Washington de «manipular la labor solidaria” de las brigadas médicas de la isla en el exterior. (Texto)

3.- El brote de ébola corre el riesgo de extenderse.

RD CONGO ÉBOLA | Diez países africanos están en riesgo de verse afectados por el brote de ébola por ser fronterizos con la RDC y Uganda, advirtió la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA). (Texto)

– Al menos tres voluntarios de la Cruz Roja han fallecido en el actual brote de ébola en la RDC. (Texto)

– Uganda confirmó tres nuevos casos de ébola, lo que eleva a quince los contagios en el país, y pidió calma a la población. (Texto)

– La OMS clausuró su 79 asamblea mundial con el llamamiento de su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a mantener la cooperación sanitaria global.

4.- La UE debate cómo cuadrar el círculo de promover el crecimiento y gastar más en defensa mientras contiene el gasto público.

UE FINANZAS | Invertir más sin dinamitar las finanzas públicas: la UE busca cómo costear su mayor gasto. (Texto)

– La Comisión Europea advierte de que emitir más deuda común de la UE «no sale gratis». (Texto)

4.- Tragedia en una mina de carbón china.

CHINA MINAS | Al menos 90 personas murieron por una explosión de gas en una mina de carbón en el norte de China. Los equipos de rescate seguían trabajando y la cifra podría aumentar. (Texto)

EL DATO DEL DÍA

BANGLADÉS SALUD | Al menos 512 personas han muerto en Bangladés por un brote de sarampión que comenzó en marzo. (Texto)

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

FESTIVAL CANNES | La Palma de Perro, que celebra desde hace 26 ediciones la mejor interpretación canina entre todas las películas presentadas en el Festival de Cannes, fue para Yuri, el animal de ‘La perra’, de la chilena Dominga Sotomayor, que adapta el libro homónimo de la colombiana Pilar Quintana.

NUESTROS TEMAS

IRÁN GUERRA LÍBANO | Después de ser golpeado en los últimos años por protestas masivas, una pandemia y una de las peores explosiones no nucleares de la historia, el sector turístico libanés está otra vez contra las cuerdas por una nueva guerra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTES DE

FESTIVAL CANNES | El jurado de la 79 edición del Festival de Cannes anuncia esta noche los principales premios. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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