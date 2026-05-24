Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Irán y EE.UU. avanzan hacia un acuerdo de paz con Ormuz en el centro, pero «sin prisas».

IRÁN GUERRA |

– Trump dice que las negociaciones con Irán «avanzan de manera constructiva» pero sin prisas. (Texto)

– Rubio asegura que Irán «nunca podrá tener un arma nuclear» como condición a un acuerdo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Irán promete seguridad en Ormuz bajo «nuevo orden regional» y sin presencia extranjera

– Pakistán espera albergar «muy pronto» otra ronda de diálogo entre Irán y EEUU en Islamabad. (Texto)

2.- El presidente de Israel denuncia a los colonos violentos y los actos brutales contra los activistas de la Flotilla.

ISRAEL PALESTINA |

– Herzog dice que Israel se ha «brutalizado» y que los colonos violentos son una «turba sin ley». (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente de Israel critica los «actos brutales» contra los detenidos de la Flotilla tras las humillaciones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El ministro que humilló a los activistas de la Flotilla deslegitima a Herzog por denunciar la «brutalización» israelí. (Texto)

3. Rusia lanza gran ataque sobre Ucrania que incluyó misiles hipersónicos.

UCRANIA GUERRA |

– Cuatro muertos y casi 100 heridos en un bombardeo ruso con medio millar de drones y decenas de misiles. (Texto) (Foto)

– Zelenski denuncia el bombardeo ruso y acusa a Putin de atacar edificios residenciales (Texto).

– Medvédev dice que el «duro» ataque nocturno en Ucrania fue una represalia por Lugansk. (Texto)

– Alemania, Francia, España, Italia y la CE condenaron el ataque ruso sobre Ucrania. (Texto)

4.- Las medidas contra el ébola se intensifican y ya hay al menos 204 muertes en RDC.

RD CONGO ÉBOLA |

– El epicentro del ébola en RDC: negacionismo, conflicto y escasez de recursos sanitarios. (Texto) (Foto)

5.- Grave atentado terrorista contra un tren en Pakistán.

PAKISTÁN ATAQUE

– Al menos 29 muertos y 102 heridos en un ataque con explosivos contra un tren en Pakistán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) reivindicó este domingo el ataque contra un tren de cercanías en Quetta. (Texto)

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EL DATO DEL DÍA

IRÁN GUERRA | Otros 33 buques cruzan Ormuz con autorización iraní; ya son 150 en cinco días. (Texto)

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

COLOMBIA ELECCIONES | Las campañas para las presidenciales colombianas bailan al ritmo de ‘jingles’ pegadizos de reguetón y pop. (Texto)

NUESTROS TEMAS

CHILE D.HUMANOS | Los recortes del Gobierno de Kast reavivan el temor a la «impunidad» entre las víctimas de la dictadura chilena. Por Sebastián Silva desde Santiago de Chile. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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Redacción EFE Internacional

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