Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Más cerca del acuerdo en Oriente Medio

IRÁN GUERRA | Trump afirma que las negociaciones con Irán «avanzan favorablemente»

– Irán afirma que el acuerdo con EE.UU. no es inminente pese a los avances logrados (Texto)

– El equipo negociador iraní viaja a Catar para tratar el acuerdo de paz con Estados Unidos (Texto)

– Irán autoriza el paso de otros 32 buques por Ormuz y suma 182 embarcaciones en seis días (Texto)

– Nuevos ataques israelíes elevan a 3.185 los muertos en el Líbano desde marzo (Texto)

2. Sigue creciendo el número de víctimas en Gaza

ISRAEL PALESTINA | Más de 900 gazatíes murieron por ataques israelíes desde el inicio del «alto el fuego» (Texto)

– Israel mata a una niña de seis años y a su maestra mientras daban clase en Jan Yunis (Texto)

– La última embestida israelí para demoler la aldea de Jan al Ahmar y dividir Cisjordania (Texto) (Foto) (Vídeo)

3. El papa y la IA

PAPA ENCÍCLICA | León XIV: La IA tiene que ser «desarmada» del dominio, la exclusión y la muerte (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El papa pide perdón en nombre de la Iglesia por haber tardado en condenar la esclavitud (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El papa en su encíclica: No existe algoritmo que pueda hacer que la guerra sea moral (Texto) (Foto) (Vídeo)

CLAVES | ¿Qué temas aborda «Magnifica Humanitas», la primera encíclica de León XIV? Por Cristina Cabrejas (Texto)

4. Sigue creciendo el brote de ébola

RD CONGO ÉBOLA | La OMS eleva a 220 las «muertes sospechosas» por el brote de ébola en la RD del Congo

– El director de la OMS viajará a RD Congo ante la gravedad del brote de ébola (Texto)

– Italia activa vigilancia del Ébola tras hospitalizar a dos viajeros de Uganda con fiebre (Texto)

5. El presidente de Bolivia se reduce el sueldo a la mitad en medio de las protestas

BOLIVIA PROTESTAS | El presidente de Bolivia reducirá a la mitad su salario y el de sus ministros (Texto) (Foto) (Vídeo)

EL DATO DEL DÍA

IRÁN GUERRA | Los contratos de futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI) caían este lunes cerca de un 5 %, hasta los 91,73 dólares por barril, después de que la Guardia Revolucionaria iraní informara de que 32 buques atravesaron el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas tras obtener su autorización. (Texto)

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

R.UNIDO CALOR | El Reino Unido registró este lunes la temperatura más alta para un mes de mayo con 34,8 grados centígrados alcanzados en los jardines botánicos de Kew, en el suroeste de Londres. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

PAPA ENCÍCLICA | León XIV presenta su primera encíclica, ‘Magnifica Humanitas’, dedicada a «la protección de la persona humana en la era de la inteligencia artificial». (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

CPI PRISIÓN | No hay armas, pero sí puertas blindadas, un libro de Pérez-Reverte, películas, partidas de mesa empatadas y, en la cocina común, un salmón descongelándose junto a una sartén sucia: así transcurre la vida cotidiana en el Centro de Detención de la Corte Penal Internacional (CPI), donde aguardan juicio algunos acusados de los peores crímenes del planeta. Por Imane Rachidi desde La Haya (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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