Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Nuevo paso atrás en el camino hacia la paz en Oriente Medio

IRÁN GUERRA | Fuerzas estadounidenses lanzan «ataques de autodefensa» en el sur de Irán (Texto)

– Irán acusa a EE.UU. de violar la tregua tras ataques en sur del país en plena negociación (Texto)

– Rubio dice que el trato con Irán sigue negociándose pero «tomará días» tras nuevos ataques (Texto)

2. Israel intensifica sus ataques en Líbano

IRÁN GUERRA LÍBANO | Israel intensifica sus ataques en el Líbano mientras se negocia un acuerdo de paz en Catar (Texto)

– Israel dice que ha bombardeado más de un centenar de objetivos en el este y sur del Líbano (Texto)

– Ejército israelí se adentra más allá de las zonas del Líbano ocupadas antes de la tregua (Texto)

– Aumentan a 3.213 los muertos en casi tres meses de conflicto en el Líbano (Texto)

3. Tragedia en un paso a nivel en Bélgica

BÉLGICA ACCIDENTE | Al menos cuatro muertos, entre ellos dos menores, en la colisión entre un minibús escolar y un tren en Bélgica (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Bélgica investiga la colisión entre un tren y un minibús escolar con cuatro muertos (Texto) (Foto) (Vídeo)

4. Escalada de ataques y amenazas rusas contra Ucrania

UCRANIA GUERRA | Ucrania y más de 40 países denuncian ante ONU una «escalada inaceptable” de ataques rusos (Texto)

– Ucrania califica de “chantaje desvergonzado” la amenaza de ataques rusos a Kiev

– Bruselas convoca a diplomático ruso y recalca que los ataques a civiles son inaceptables (Texto)

5. Récords de temperatura en varios países europeos

EUROPA CALOR | Las temperaturas marcan máximos para mayo en Europa y provocan las primeras víctimas (Texto) (Foto) (Vídeo)

EL DATO DEL DÍA

ISLAM PEREGRINACIÓN | Un total de 1.707.301 fieles musulmanes de todo el mundo, entre ellos más de 1,5 millones procedentes del exterior, han acudido este año a Arabia Saudí para realizar la gran peregrinación anual a La Meca o el ‘hach’, una cifra que supera el registro de 2025.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

PAPA FERRARI | El papa León XIV se ha sentado este martes al volante del primer coche totalmente eléctrico de Ferrari, después de que los directivos de la compañía se lo hayan mostrado en los jardines de su palacio de descanso de Castel Gandolfo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

PREMIOS PRINCESA CIENCIAS SOCIALES | El historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash, uno de los principales expertos en la transformación de Europa en el último medio siglo, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

NUESTROS TEMAS

TURQUÍA PARTIDOS | El ‘lawfare’ y la lucha interna amenazan al único partido con opciones de ganar a Erdogan. Por Dogan Tilic desde Ankara (Foto)

Redacción EFE Internacional

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