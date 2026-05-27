Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Irán dice que ya hay preacuerdo pero la Casa Blanca lo niega

IRÁN GUERRA | Borrador de acuerdo entre Irán y EEUU establece reapertura de Ormuz, según medio estatal

– La Casa Blanca tacha de falso el preacuerdo con Irán publicado por la televisión iraní

– Trump descarta un acuerdo que permita a Irán controlar el estrecho de Ormuz (Foto) (Vídeo)

2. Israel no da tregua en el Líbano

IRÁN GUERRA LÍBANO | Israel continúa sus ataques contra el sur del Líbano y mata al menos a otras dos personas

– Israel urge a toda la población del sur del Líbano a desplazarse al norte de río Zahrani

– Orden de desplazamiento forzoso contra toda la histórica ciudad de Tiro

3. Sigue creciendo la alerta por el brote de ébola

RD CONGO ÉBOLA | La OMS eleva a 223 las «muertes sospechosas» por la epidemia de ébola en la RD del Congo

– La OMS pide un alto el fuego en el este de la RDC para contener la epidemia de ébola

– Uganda cierra su frontera con la República Democrática del Congo por el brote de ébola

– La Administración Trump planea tratar en Kenia a ciudadanos expuestos al ébola. Kenia confirma «negociaciones en curso»

4. Europa adelanta las alertas por calor

EUROPA CALOR | Las altas temperaturas persisten en gran parte de Europa, con avisos por calor y tormentas (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Nueve muertos por ahogamiento en lagos y playas de Inglaterra y Gales por la ola de calor

– La alerta por calor se extiende a 17 departamentos en Francia este jueves, incluido París

– Italia activará el jueves las primeras alertas rojas de la temporada por la ola de calor

5. Vísperas de la visita del papa a España

VATICANO ESPAÑA | Pedro Sánchez destaca la sintonía con León XIV en migración, IA y paz antes de su viaje a España (Texto) (Foto) (Vídeo)

EL DATO DEL DÍA

ABUSO SEXUAL | Una investigación llevada a cabo por científicos de centros de Reino Unido y Holanda, concluye que más de diez millones de menores de 12 países de Asia y África han sido víctimas de explotación o abusos sexuales online. (Texto)

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

INVESTIGACIÓN ENVEJECIMIENTO | Un estudio internacional publicado este miércoles en Nature, acaba de presentar unos ‘relojes moleculares’ innovadores capaces de estimar la edad y la esperanza de vida en múltiples especies de mamíferos. (Texto)

NUESTROS TEMAS

JAPÓN VIDEOJUEGOS | ‘Dragon Quest’, la mítica saga japonesa de rol, celebra este miércoles cuarenta años tras más de 100 millones de copias vendidas, que conforman una franquicia que llegó a colapsar calles, vaciar aulas y que obligó a sus creadores a lanzar sus entregas en fin de semana para no ‘paralizar’ el país. Por Pilar Bernal desde Tokio

PENDIENTES DE

MATTHEW PERRY | Un juez de California dicta sentencia contra Kenneth Iwamasa, el asistente personal de Matthew Perry, quien se declaró culpable de conspirar para obtener ketamina de forma ilegal y suministrarla al actor de ‘Friends’, fallecido en 2023 a causa de los efectos de la droga. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Redacción EFE Internacional

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