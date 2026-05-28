Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Preacuerdo EEUU-Irán

IRÁN GUERRA | EE.UU. confirma que alcanzó un preacuerdo con Irán que ahora debe ser aprobado por Trump (Texto)

– Kuwait repele misiles y drones después de que Irán anunciara ataque contra base de EEUU (Texto)

– EE.UU. amenaza con sanciones a Omán si cobra peajes con Irán en el estrecho de Ormuz (Texto)

– Economistas creen que el cierre de Ormuz ya es más perjudicial que la guerra comercial (Texto)

– Cronología de los tres primeros meses de guerra en Irán (Texto)

2. Israel gana más territorio en Líbano y Gaza

IRÁN GUERRA LÍBANO | Israel bombardea Beirut tras atacar más de 135 «objetivos» en el sur del país en un día

– Netanyahu dice haber ordenado al Ejército israelí ocupar hasta el 70 % de Gaza (Vídeo)

– Israel busca negociar el desarme de Hizbulá tras escalar ataques a Líbano (Texto)

3. ¿Conversaciones UE-Rusia sobre Ucrania?

UCRANIA GUERRA | La UE admite no poder mediar para la paz en Ucrania al no ser «neutral»

– La UE libera 2.800 millones en el séptimo pago del Fondo para Ucrania (Texto)

– El Kremlin descalifica a Kallas pero se muestra dispuesto a hablar con la UE (Texto)

– Bruselas aclara que todas las embajadas siguen en Ucrania tras el «malentendido» de Kallas (Texto)

– Tres petroleros de la ‘flota fantasma’ rusa, atacados con drones en el mar Negro (Texto)

4. Italia se lleva este jueves la peor parte de la ola de calor

EUROPA CALOR | Nueva jornada de calor en Europa, con cinco ciudades italianas en alerta roja (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Temperaturas de nuevo de hasta 38 grados en Francia, con el noroeste en alerta por calor (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Catorce distritos en Portugal mantienen el aviso amarillo por altas temperaturas (Texto)

EL DATO DEL DÍA

RD CONGO ÉBOLA | La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) elevó este jueves a 246 las «muertes sospechosas» registradas por la epidemia del virus del Ébola declarada el pasado día 15 en el este de la República Democrática del Congo (RDC). (Texto)

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

JAPÓN ROBOTS | Con traje, pelo negro y un aspecto idéntico a su creador, un androide se movía este jueves con soltura en el escenario para inaugurar en Tokio el ‘Humanoids Summit’, descrito como el mayor evento de este tipo, con más de una treintena de empresas en su primera edición en Asia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

CUBA CRISIS | Delgadísimos y agotados, los ancianos esperan pacientemente a escuchar su número para recoger un pozuelo de comida caliente de la cocina social de la mayor ONG de Cuba. Son más de un centenar y no paran de llegar más. Por Juan Palop desde La Habana (Texto) (Foto) (Vídeo)

PAPA ENCÍCLICA | El papa León XIV ha dedicado su primera encíclica a la inteligencia artificial (IA) para poner el foco en los riesgos y oportunidades que se ciernen sobre esta nueva revolución digital. Pero, ¿qué ‘piensan’ los principales ‘chatbots’ del mundo sobre este documento? (Texto)

PENDIENTES DE

ONU SECRETARIO GENERAL | Debate entre los candidatos a ocupar la Secretaría General de la ONU. Confirmaron su asistencia el argentino Rafael Grossi, la chilena Michelle Bachelet, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa y la costarricense Rebeca Grynspan, todos ellos latinoamericanos y con carreras vinculadas a diversos organismos de la ONU. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Redacción EFE Internacional

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