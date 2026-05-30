Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. «Paciencia» de Trump para llegar a un acuerdo con Irán

IRÁN GUERRA | Hegseth: «Trump es paciente en la búsqueda de un gran acuerdo con Irán» (Foto) (Vídeo)

– Irán dice que tiene el control de Ormuz y advierte contra cualquier injerencia militar (Texto)

– El Líbano reitera su preocupación por la destrucción de la ofensiva militar israelí (Texto)

– El Ejército israelí alerta sobre un posible aumento de disparos de Hizbulá contra el norte de Israel (Texto)

2. La OMS, en el epicentro de la pandemia de ébola

RD CONGO ÉBOLA | El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, llega al epicentro de la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (Texto)

– Tedros Adhanom: «Sabemos que la RDC volverá a contener esta epidemia» (Texto)

– Tedros apela a las comunidades de RDC afectadas por el ébola a conseguir soluciones «adaptadas a sus realidades» (Texto)

– Médicos Sin Fronteras (MSF) alerta sobre la «profundamente alarmante» situación del ébola en el este de la RDC (Texto)

– Brasil investiga un posible caso de ébola en un hombre que viajó a África (Texto)

3. Preparativos electorales en Colombia

COLOMBIA ELECCIONES | Las autoridades colombianas ultiman este sábado los preparativos para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo en las que se elegirá al sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro, y para las que están habilitados para votar 41.421.973 ciudadanos, incluidos los residentes en el exterior. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Denuncian a un candidato presidencial colombiano por presunta violencia intrafamiliar (Texto)

4. Hegseth en Singapur: continuidad con Taiwán y presión a la OTAN

ASIA DEFENSA | El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, dijo este sábado en un foro de seguridad en Singapur que EE. UU. no tiene prisa por llegar a un pacto con Irán, pues este debe ser «un gran acuerdo» ante todo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Informe a Cámara) Por María Carcaboso Abrié

– Hegseth defendió el compromiso de Washington con la seguridad de Asia-Pacífico, con el foco en Taiwán, a la vez que arremetió contra la OTAN. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Los responsables de Defensa de Australia, Estados Unidos y Reino Unido, que juntos conforman la alianza de seguridad AUKUS, anunciaron este sábado en Singapur que colaborarán en el desarrollo de submarinos no tripulados, en el marco del pacto «Pilar Dos», creado para contrarrestar la creciente influencia de China en el Indopacífico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

EDGAR MORIN | El intelectual francés Edgar Morin, uno de los filósofos y sociólogos más destacados de la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI y creador de la teoría del pensamiento complejo, falleció a los 104 años. (Texto) (Foto)

NUESTROS TEMAS

MARYLIN MONROE | Cien años después de su llegada al mundo el 1 de junio de 1926, la huella de Marylin Monroe continúa brillando a través de un patrimonio de memorables obras con las que demostró su carisma ante las cámaras y desafió a la industria de Hollywood en su época dorada. (Texto) (Foto)

MÉXICO CULTURA | ‘Las sandías’, el último cuadro firmado por Diego Rivera, y ‘La columna rota’, considerada la “obra maestra” de Frida Kahlo, forman parte de la colección privada del Museo Dolores Olmedo, que mantuvo sus puertas cerradas durante seis años en medio de protestas y este sábado las abre a días del inicio del Mundial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTES DE

RELIGIÓN EVANGÉLICOS | Madrid – Miles de fieles evangélicos se reúnen este fin de semana en el Festival de la Esperanza en Madrid, un evento que tendrá como principal invitado al pastor estadounidense Franklin Graham, considerado uno de los asesores espiriturales de Donald Trump y una controvertida figura por su posicionamiento político contra el aborto, los derechos de las personas LGTBIQ o la agenda de género. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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