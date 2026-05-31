Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Israel toma el estratégico castillo de Beaufort

IRÁN GUERRA LÍBANO | El Ejército de Israel anunció este domingo la ocupación del castillo de Beaufort, una posición estratégica en el sur del Líbano y al norte del río Litani, sobre el que ha expandido su invasión en los últimos días (Texto) (Foto)

– El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la ocupación del castillo de Beaufort supone un «hito crucial» y dio instrucciones de «consolidar y extender» el control israelí «sobre los lugares que estaban bajo el dominio de Hizbulá». (Texto) (Vídeo)

– Beaufort, el castillo que vuelve al centro de la escalada entre Israel y Hizbulá (Texto)

– Francia pide cita urgente del Consejo Seguridad de la ONU por operaciones israelíes en Líbano (Texto)

2. Irán quiere un acuerdo con «resultados tangibles»

IRÁN GUERRA | Irán aseguró este domingo que no aceptará ningún acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra sin obtener “resultados tangibles” que garanticen sus derechos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que no tiene prisa por firmar un «buen acuerdo» con Teherán (Texto)

– Francia pide a Irán y Estados Unidos acelerar un acuerdo: «Esto tiene que terminar» (Texto)

3. Colombia vota para elegir al sucesor de Petro

COLOMBIA ELECCIONES | Las elecciones presidenciales de Colombia arrancaron este domingo con la apertura de los colegios electorales para más de 41 millones de ciudadanos que están habilitados para votar en primera vuelta por el sucesor del actual mandatario, el izquierdista Gustavo Petro (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Colombia llega a estos comicios con 80 municipios en riesgo máximo por presión de grupos armados (Texto)

– Con camisetas de la selección cafetera, sombreros ‘vueltiaos’ y banderas, miles de colombianos acudieron este domingo a los puestos de votación para las elecciones presidenciales habilitados en España, donde la afluencia ha sido superior a la de otros años (Texto) (Foto) (Vídeo)

4. Reunión de emergencia sobre el ébola

RD CONGO ÉBOLA | Los ministros de Salud de los ocho países que componen la Comunidad de África Oriental (EAC, por sus siglas en inglés) anunciaron que se reunirán de emergencia este lunes y martes para abordar la epidemia de ébola declarada en el este de la República Democrática del Congo (RDC) (Texto)

– Las autoridades de la RDC presentan a cuatro pacientes de ébola recuperados al director de la OMS (Texto)

5. Marcha multitudinaria del Orgullo en Bangkok

TAILANDIA LGTBI | Miles de personas salieron este domingo a las calles de Bangkok y otras ciudades de Tailandia para celebrar el inicio de las actividades por el mes del Orgullo LGTBI en uno de los pocos países asiáticos que reconoce el matrimonio igualitario (Texto) (Foto) (Vídeo)

EL DATO DEL DÍA

COLOMBIA ELECCIONES | Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar este domingo en primera vuelta por el sucesor del actual mandatario del país, el izquierdista Gustavo Petro (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

SERIES JUNIO | El final de ‘The Bear’, que alcanza su quinta temporada, la nueva entrega de ‘La casa del Dragón’ y el estreno de la miniserie ‘Cape Fear’ con Javier Bardem en Apple TV, destacan en la parrilla de junio de las plataformas de streaming, junto a una amplia oferta de estrenos y regresos de series. (Texto) (Foto)

IRLANDA LITERATURA | Tres siglos después de su publicación, ‘Los viajes de Gulliver’, del escritor irlandés Jonathan Swift, sigue navegando entre generaciones como una de las sátiras más influyentes de la literatura, tan vigente ahora como entonces por su crítica feroz a la vanidad humana, la corrupción, la desigualdad o el fanatismo religioso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CHINA DIPLOMACIA | A medida que el presidente chino, Xi Jinping, ha reducido sus viajes al exterior, Pekín se ha llenado en lo que va de año de líderes extranjeros que buscan en China comercio, inversiones o diálogo ante diversas crisis internacionales, visitas que la prensa oficial ha presentado como prueba de que el país es ya «epicentro de la diplomacia mundial», si bien los resultados tangibles de algunas han sido limitados. (Texto) (Vídeo)

CUBA CRISIS | La Habana – La risa como terapia ante las dificultades es algo muy cubano y el secreto del éxito de un programa semanal de monólogos de humor en La Habana que aborda los apagones interminables, la escasez y la inflación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTES DE

MÉXICO GOBIERNO | Ciudad de México – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofrece un informe nacional con motivo del segundo aniversario de su victoria electoral, y para celebrar, conmemorar y defender el movimiento político iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PERÚ ELECCIONES | Lima – La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, los dos candidatos que se disputan la Presidencia de Perú en la segunda vuelta de las elecciones, participan en el único debate entre ambos, a una semana de la decisiva votación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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