Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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1. Irán paraliza las negociaciones con EE.UU. por el Líbano

IRÁN GUERRA | Irán paraliza las negociaciones con EE.UU. por los ataques en el Líbano, según la agencia iraní Tasnim, mientras que Washington propone a Israel y al Líbano un plan para una «desescalada gradual».

– Netanyahu ordena ataques en los alrededores de Beirut.

– Irán advierte que si Beirut es bombardeado atacará Israel.

– La ONU celebrará este lunes una sesión por ofensiva israelí en Líbano tras pedirlo Francia.

– EE.UU. intercepta dos misiles iraníes dirigidos contra sus tropas en Kuwait.

– Países árabes condenan los ataques iraníes contra Kuwait y alertan de escalada regional.

2. Cepeda reconoce que no tiene evidencias de irregularidades

COLOMBIA ELECCIONES | Cepeda reconoce que no tiene evidencias de irregularidades en resultados de las elecciones.

– Cepeda reta a De la Espriella al primer debate de la campaña electoral colombiana, que responde que debatirá si antes acepta los resultados de las elecciones.

3. Hacia una vacuna contra la cepa del actual brote de ébola

RD CONGO ÉBOLA | La OMS y RD Congo trabajan para lograr una vacuna contra la cepa del actual brote de ébola.

– Descartan ébola en el paciente aislado por sospecha de ébola en Cerdeña (Italia) y en paciente hospitalizado en Brasil tras viajar a África.

– Países de África oriental inician una reunión de emergencia de dos días por el ébola.

4. Malasia restringe el acceso a redes a menores de 16 años

MALASIA REDES SOCIALES | Malasia comienza a restringir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años.

CLAVES | Malasia, Indonesia y Australia: cómo lideran el veto a los menores en las redes sociales.

5. Premio para periodista argentina Julia Mengolini

PRENSA PREMIOS | RSF otorga a la periodista argentina Julia Mengolini su Premio a la Independencia 2026.

6. Plensa en Montpellier

FRANCIA ESPAÑA | Jaume Plensa pide «silencio» al mundo con una exposición en una iglesia de Montpellier.

EL DATO DEL DÍA

COLOMBIA ELECCIONES | La ventaja de De la Espriella sobre Cepeda en elecciones colombianas fue de 673.138 votos.

LA PROTAGONISTA DEL DÍA

MARILYN M0NROE | Norma Jeane Mortenson, la mujer que desafió a la industria de Hollywood para convertirse en Marilyn Monroe, nació un día como hoy hace 100 años para convertirse en una de las figuras más trascendentales e influyentes de la historia del cine.

NUESTROS TEMAS

CUBA EEUU | El bloqueo de EEUU paraliza la entrega de miles de toneladas de ayuda de la ONU para Cuba. Por Juan Palop, desde La Habana.

ARMENIA ELECCIONES | Armenia, otra pieza del dominó que se le escurre de las manos a Putin.

JAPÓN POBLACIÓN | La cada vez más rápida caída de la población fuerza a Japón a repensar sus ciudades. Por David Asta, desde Japón.

BOLIVIA PROTESTAS | Cinco semanas de conflictos agravan la crisis económica que Bolivia arrastra desde 2023. Por Gina Baldivieso, desde La Paz.

HISTORIA LIBROS | “Solo Zelenski sería comparable a Churchill y De Gaulle”, afirma historiador británico. Por Fernando Prieto Arellano, desde Madrid.

PENDIENTES DE

CHILE GOBIERNO | El presidente de Chile, José Antonio Kast, rinde su primera “Cuenta Pública” frente al Congreso en Valparaíso, tras 82 días en el cargo, para ofrecer un balance de su llegada a La Moneda, marcada por su proyecto económico estrella de reformas neoliberales. (Texto)

HURACANES ATLÁNTICO | La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos ofrece una rueda de prensa con motivo del inicio de la temporada de huracanes, que se extenderá desde hoy y hasta el 30 de noviembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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