Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Ucrania lanza más de 350 drones sobre Rusia

UCRANIA GUERRA | Ucrania lanza más de 350 drones contra regiones rusas, incluyendo Moscú y San Petersburgo, donde el ataque ensombrece el comienzo del Foro Económico de esa ciudad.

CLAVES | Menos combates, más bombardeos, nueva fase de la guerra en Ucrania.

– Drones ucranianos alcanzan una corbeta portamisiles en el puerto ruso de Kronstadt.

– Ocho muertos tras ataque de dron ucraniano en la región anexionada de Donetsk.

2. Ataques iraníes contra Kuwait y Baréin

IRÁN GUERRA | Kuwait denuncia la muerte de una persona en los ataques iraníes y heridas a 63 en los ataques iraníes, mientras que Baréin dice que interceptó tres misiles y varios drones lanzados por Irán.

– Trump abre la puerta a reunirse con el líder supremo iraní Mojtaba Jameneí.

– Irán afirma que Kuwait y Baréin son responsables de los ataques de EE.UU. y países árabes condenan los ataques iraníes contra Kuwait y Baréin.

3. Continúan los ataques israelíes contra el Líbano

IRÁN GUERRA LÍBANO | Al menos seis muertos en un ataque israelí contra las afueras de Tiro, en el sur de Líbano.

– Más de 3.500 muertos en el Libano en tres meses de ofensiva israelí.

– Trump confirma que llamó «jodidamente loco» a Netanyahu pero dice trabajar muy bien con él.

– Netanyahu resta importancia a los comentarios de Trump: «A veces tenemos desacuerdos». Añade que comparte con Trump desarmar a Hizbulá e impedir programa nuclear iraní.

4. Confirmados 344 casos de ébola en RD del Congo

RD CONGO ÉBOLA | La República Democrática del Congo eleva a 344 los casos de ébola confirmados, incluyendo 60 muertes.

– El jefe de la OMS alerta de que muchos contactos con enfermos de ébola no han sido rastreados.

– La OMS rastrea posibles contactos de un enfermo de ébola que viajó a Emiratos Árabes Unidos.

– Cinco presos sospechosos de tener ébola huyen de dos centros sanitarios en el este de RDC.

– El Instituto Pasteur de Dakar advierte de la «explosividad» del brote de ébola en RD Congo.

4. Al menos 21 muertos en un incendio en Nueva Delhi

INDIA INCENDIO | Al menos 21 muertos y 11 heridos en un incendio en un hotel del sur de Nueva Delhi.

5. Policías heridos en protestas por asesinato de joven británico

R.UNIDO RACISMO | Once policías heridos en protestas por asesinato de un joven británico en sur Inglaterra.

6. Delcy llega a la India

INDIA VENEZUELA | Delcy Rodríguez aterriza en la India en su primera visita oficial como presidenta interina.

EL DATO DEL DÍA

IA HUELLA | En 2025 los centros de datos dejaron una impronta hídrica de 4,5 billones de litros de agua, suficientes para llenar 1,8 millones de piscinas olímpicas.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

PREMIOS PRINCESA DEPORTES | Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

NUESTROS TEMAS

ISRAEL PALESTINA | Despertar bajo el sonido de los disparos: la vida en la ‘línea naranja’ de Israel en Gaza. Por Ahmad Awad y Paula Bernabéu, desde Gaza y Jerusalén.

INDIA INCENDIO | Los vecinos de Malviya Nagar, héroes del incendio con 21 muertos en un hotel de la India. Por Marta Teixidó y Lucía Goñi, desde Nueva Delhi.

VENEZUELA EEUU | Tras cinco meses sin Maduro, Venezuela sigue esperando el alivio económico y político. Por Bárbara Agelvis Maza, desde Caracas.

PENDIENTES DE

CHILE PROTESTAS | La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la organización universitaria más importante del país, convoca un paro nacional y una manifestación en Santiago para protestar contra los recortes y la política de austeridad del Gobierno de José Antonio Kast.

Redacción EFE Internacional

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