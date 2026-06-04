Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Muere un casco azul serbio y dos españoles resultan heridos

IRÁN GUERRA LÍBANO | Muere un casco azul serbio y dos españoles resultan heridos por caída de morteros en su posición en Líbano.

– El Ejército israelí acusa a Hizbulá de matar al soldado de la FINUL en el Líbano.

– El Líbano dice que podría haber alto el fuego en cuanto partes «internas» aprueben el acuerdo.

– Jefe de Hizbulá rechaza el «humillante» diálogo con Israel y afrontará nuevos ataques.

2. Al menos 350 muertos en enfrentamientos tribales en Sudán

SUDÁN VIOLENCIA | Al menos 350 muertos tras cinco días de enfrentamientos tribales en el suroeste de Sudán.

3. Países africanos acuerdan medidas urgentes contra el ébola

RD CONGO ÉBOLA | Países de África oriental acuerdan «medidas regionales urgentes» para responder al ébola.

– La RD del Congo eleva a 363 los casos de ébola confirmados, incluidos 62 fallecimientos.

4. Delcy se reúne con Modi

INDIA VENEZUELA | Delcy Rodríguez se reúne con Modi en pleno repunte de las ventas petroleras a la India.

CLAVES | La claves del regreso de Delcy Rodríguez y el crudo venezolano a India.

5. Tiananmen sigue buscando respuestas

TIANANMEN ANIVERSARIO | Treinta y siete años después Tiananmen sigue buscando respuestas.

6. Rosalía aplaza sus conciertos en Miami

ROSALÍA | Rosalía aplaza sus conciertos en Miami y Orlando por una emergencia familiar.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

EEUU OVNIS | Exorcista es expulsado de una diócesis de EE.UU. por vincular a los ovnis con el demonio

EL DATO DEL DÍA

ISRAEL PALESTINA | «Un millón de residentes» colonos en Cisjordania, objetivo de la rebaja fiscal de Smotrich.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

MARJANE SATRAPI | Muere a los 56 años la historietista y cienasta francoiraní Marjane Satrapi, mundialmente conocida por el cómic y película ‘Persepolis’. Según su familia ha fallecido «de tristeza».

NUESTROS TEMAS

AUSTRALIA REDES SOCIALES | División y posible ineficacia: 6 meses de la expulsión de menores de redes en Australia. Por Edurne Morillo, desde Sidney.

TAILANDIA GESTACIÓN SUBROGADA | Tailandia-Georgia con mediación china: la opaca red transnacional de gestación subrogada. Por María Carcaboso Abrié y Punyawee Polsen, desde Bangkok.

DESINFORMACIÓN MIGRACIÓN | “Sé dónde está tu hijo”: así engañan los falsos marabús a familias de migrantes en Senegal. Por Eduardo S. Molano, desde Bargny (Senegal).

ARMENIA ELECCIONES | ¿Por qué las elecciones en Armenia atraen la atención de Rusia, la Unión Europea y EE.UU.?

PAPA ESPAÑA | Por la mañana amén, por la tarde ron: Es posible rezar con el papa y bailar con Bad Bunny. Por Irene Escudero, desde Madrid.

PENDIENTES DE

UCRANIA GUERRA | El presidente ruso, Vladímir Putin, ofrece su entrevista anual a representantes de las principales agencias internacionales de noticias.

PERÚ ELECCIONES | La campaña electoral para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, que se celebra el domingo 7 de junio, concluye con los últimos actos de la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.

COLOMBIA ELECCIONES | El economista colombiano Juan Daniel Oviedo, que fue compañero de fórmula de la candidata presidencial uribista Paloma Valencia, habla en una rueda de prensa sobre la segunda vuelta que disputarán el 21 de junio el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.

Redacción EFE Internacional

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