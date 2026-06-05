Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Un dron naval causa una explosión en el puerto rumano de Constanza

UCRANIA GUERRA | Un dron naval de origen ucraniano explota en el puerto rumano de Constanza y obliga a evacuar a mil personas. Ucrania atribuye lo ocurrido a interferencias electrónicas rusas.

– La OTAN «sigue de cerca» la situación en Rumanía tras la explosión de un dron marítimo, Kallas dice que la «responsabilidad última» es de Rusia y Tusk advierte sobre posible escalada regional.

– Putin no le ve sentido a reunirse con Zelenski y ordena al Ejército ruso seguir avanzando.

– Ucrania ataca con drones una planta industrial en región rusa de Voronezh y cinco barcos cargueros rusos, y dice que ha destruido una base rusa de drones en el aeropuerto de Donetsk.

2. EEUU aborda un buque vinculado a Irán

IRÁN GUERRA | EE.UU. intercepta y aborda un buque vinculado a Irán en el Indo-Pacífico.

ANÁLISIS | La guerra de Irán y las presiones a Bagdad descomponen a las milicias proiraníes de Irak. Por Amer Hamid, desde Bagdad.

– EE.UU. niega que Irán disparara contra sus buques en Omán y violara el alto el fuego.

– Irán y Pakistán apuestan por continuar los esfuerzos diplomáticos para una «paz duradera».

– Muere un oficial israelí en el sur del Líbano, el primero desde el nuevo alto el fuego.

3. Fin del periodo de gracia en Cuba

EEUU CUBA | EE.UU. pone fin al periodo de gracia para que empresas rompan con Cuba sin represalias.

CLAVES | Sancionados, ministros y negociadores: Quién es quién en la familia de Raúl Castro.

4. En busca de financiación contra el ébola

RD CONGO ÉBOLA | La OMS busca recaudar 518 millones de dólares para financiar la respuesta al brote de ébola

ENTREVISTA | «He visto la muerte de cerca», confiesa un sanitario congoleño curado tras contraer ébola. Por Prince Yassa, desde Kinsasa.

– La UE descarta restricciones de viaje por el ébola porque el riesgo es «muy bajo»

5. Refugio de emergencia en la Estación Espacial

EEUU ESPACIO | La NASA levanta el refugio de emergencia de astronautas en la Estación Espacial tras fuga de aire

6. Este sábado comienza el viaje del papa a España

PAPA ESPAÑA | León XIV viaja a España para impulsar los valores católicos de la dignidad humana y la paz.

– Nervios y emoción en los ensayos del coro que pondrá la banda sonora a vigilia con el papa.

– Jóvenes latinos que serán voluntarios en Madrid anhelan ver al papa, «aunque sea de lejos».

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

EEUU MÚSICA | La cantante Phoebe Bridgers prohíbe los teléfonos móviles en su próxima gira

EL DATO DEL DÍA

EUROVISIÓN 2026 | El Festival de Eurovisión pierde 35 millones de espectadores en su edición sin España

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

R.UNIDO MONARQUÍA | El expríncipe Andrés recibió ingresos por el subarriendo de tres casas rurales en la finca de la mansión Royal Lodge, en Windsor, perteneciente a la Corona británica y donde vivía el expríncipe sin pagar casi alquiler.

NUESTRO ESPECIAL SOBRE GAZA

ISRAEL PALESTINA | A punto de cumplirse ocho meses del alto el fuego en Gaza los ataques israelíes siguen desangrando la Franja y la solución política que pretendía la Junta de Paz de Donald Trump, se encuentra en punto muerto desde el inicio de la guerra de Irán.

– Ni tregua ni vía política: el alto el fuego en Gaza encalla ocho meses después de su firma. Por Guillermo Azábal, desde Jerusalén, y Anas Baba, desde Gaza.

– La tregua en Gaza cumple ocho meses marcados por el avance territorial de Israel. Por Paula Bernabéu, desde Jerusalén, y Anas Baba, desde Gaza.

– Ratas, montañas de basura y tiendas de campaña: la vida en Gaza tras ocho meses de tregua. Por Patricia Martínez Sastre, desde Jerusalén, y Anas Baba, desde Gaza.

PENDIENTES DE

ARMENIA ELECCIONES | El partido Contrato Cívico del primer ministro armenio, Nikol Pashinián, cierra la campaña electoral de cara a los decisivos comicios del domingo con una gran manifestación en la Plaza de la República de Ereván.

EEUU GOBIERNO | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da un mitin en el condado de Chippewa, en Wisconsin, para mostrar su apoyo a los agricultores.

Redacción EFE Internacional

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