Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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1. Países del Golfo consideran una amenaza directa los últimos ataques iraníes a Baréin y Kuwait

IRÁN GUERRA | El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem Mohamed al Budaiwi, consisideró los últimos ataques iraníes contra Baréin y Kuwait «una amenaza directa» a la región.

-El Ejército israelí confirmó un ataque mortal por error de su Fuerza Aérea contra un vehículo en el sur del Líbano en el que viajaban «dos oficiales y un soldado» del Ejército libanés.

-El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, negó que Irán use El Líbano como “moneda de cambio” en las negociaciones de paz con Estados Unidos.

2.-Egipto acoge nuevas negociaciones para desbloquear segunda fase del alto el fuego en Gaza

ISRAEL PALESTINA| Egipto acoge este sábado una nueva ronda de negociaciones entre una delegación del movimiento islamista Hamás, funcionarios egipcios y representantes de los mediadores catarí y estadounidense.

-El Ejército israelí mató este sábado a siete personas en un ataque a un campo de desplazados y a otras dos, incluida una niña, en diferentes acciones bélicas, en la ciudad de Gaza.

-El médico gazatí Husam Abu Safiya, detenido sin cargos por Israel, se encuentra en régimen de aislamiento, denunció su abogado.

3.-Pashinián cierra campaña electoral armenia enfrentado a oposición y a una amenazante Rusia

ARMENIA ELECCIONES|El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, cierra una con un multitudinario mitin una tensa campaña electoral para las elecciones de este domingo.

-Los armenios participan este domingo en unas históricas elecciones legislativas en las que se dirime el alineamiento geopolítico del país caucásico, hacia la UE o hacia Rusia.

4.- Mauricio prohíbe entrada de extranjeros desde la RDC, Uganda y Sudán del Sur por el ébola

RD CONGO ÉBOLA| Mauricio prohíbe temporalmente la entrada a su territorio de extranjeros que viajen desde la República Democrática del Congo (RDC), Uganda o Sudán del Sur

-El estadounidense trasladado a Berlín tras enfermarse de ébola en la República Democrática del Congo ha dejado el hospital universitario de La Charité tras recibir el alta médica .

5.-El Partido de las Cucarachas salta del internet a la calle en su primera protesta en India

INDIA POLÍTICA | Cientos de simpatizantes del Partido del Pueblo de las Cucarachas (CJP), un movimiento juvenil indio que empezó como una sátira en redes sociales, realizan su primera protesta tras el regreso al país de su líder, Abhijeet Dipke.

ENTREVISTA| EEUU CINE- Acostumbrado a interpretar asesinos, mercenarios o guerreros prácticamente invencibles, el actor indonesio Joe Taslim cambia de registro en ‘The Furious’, que llega este mes a los cines de EE.UU. Por Jesús Centeno

EL DATO DEL DÍA

Líbano roza los 3.600 muertos desde que comenzó hace tres meses la ofensiva israelí sin visos de desescalada

NUESTROS TEMAS:

UCRANIA GUERRA | Tres años después de la destrucción de la presa de Kajovka, la naturaleza de Ucrania está demostrando una notable capacidad de regeneración al recuperar el lecho de uno de los mayores embalses del país, a pesar de las graves consecuencias que persisten para la ecología, la agricultura, la seguridad energética y las comunidades locales. Por Rostyslav Averchuk

ISRAEL ELECCIONES| La principal alternativa al gobierno de Benjamín Netanyahu de cara a las elecciones israelíes de otoño no procede de la izquierda, sino de un bloque de centroderecha formado por tres dirigentes que, aun difiriendo en estilo y estrategia, comparten un objetivo: sustituir a la actual coalición y revertir lo que consideran un deterioro de las instituciones democráticas del país. Por Yael Ben Horin y Miguel Flores

PENDIENTES DE

EEUU GOBIERNO | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da un mitin en el condado de Chippewa, en Wisconsin, para mostrar su apoyo a los agricultores.

Redacción EFE Internacional

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