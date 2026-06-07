Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Netayahu dice que Israel controlará «pronto» un 70 % de Gaza tras ir ganando territorio

ISRAEL PALESTINA|El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que Israel controlará «pronto» el 70 % del territorio de la Franja de Gaza.

-Cinco personas murieron y otras 17 resultaron heridas este domingo víctimas a causa de un bombardeo del Ejército de Israel en el sur de la Franja de Gaza.

-Cuatro personas, dos de ellas mujeres, murieron por un ataque israelí dirigido contra un vehículo en el oeste de la ciudad de Gaza (norte)

– Hamás celebró como una «operación heroica» el ataque perpetrado este domingo en varios puntos del centro de Israel por un hombre que mató a una persona, hirió a cinco y fue abatido por la policía.

-Las reuniones entre las distintas facciones palestinas continuaron este domingo en El Cairo por segundo día consecutivo sin que se hayan logrado avances

2- Trump asegura que no tiene previsto retirar a los aproximadamente 50.000 soldados desplegados en el marco del conflicto contra Irán

IRÁN GUERRA| El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que no tiene previsto retirar a los aproximadamente 50.000 soldados desplegados en el marco del conflicto contra Irán hasta que se alcance una «conclusión» definitiva en la región.

-Trump afirma estar en sintonía con Netanyahu pese a discrepancias sobre el Líbano

– Trump afirma que hay una «alta probabilidad» de que sepa dónde está el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, a quien describió como una figura «más racional» que su predecesor.

-Israel bombardea por primera vez durante la nueva tregua los suburbios del sur de Beirut

-Al menos dos personas murieron y otras 11 resultaron heridas este domingo en un ataque lanzado por Israel en los suburbios meridionales de Beirut.

3-Zelenski denuncia un nuevo ataque ruso contra la zona alrededor de la central nuclear de Chernobil

UCRANIA GUERRA|El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció este domingo un nuevo ataque ruso contra la zona alrededor de la central nuclear de Chernobil con un impacto de un dron en un depósito de residuos nucleares .

4-La OPEP+ aprueba un nuevo incremento de 188.000 barriles diarios de su cuota de producción

OPEP REUNIÓN| La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, aprobó este domingo un cuarto aumento consecutivo de sus cuotas de producción, al aprobar un incremento de 188.000 barriles diarios (bd) para julio.

ENTREVISTA| – La COP31 que se celebrará en Antalya (Turquía) debe «amplificar las voces del Pacífico» y garantizar que los pequeños Estados en primera línea de la amenaza climática tienen un papel protagonista en las negociaciones, según sostiene George Carter, director del Pacific Institute de la Universidad Nacional de Australia.Por Patricia Rodríguez

EL DATO DEL DÍA

-Un millón doscientas mil personas acuden a la misa del papa en la plaza de Cibeles de Madrid.

NUESTROS TEMAS:

UCRANIA GUERRA| Leópolis (Ucrania).- Tras el rechazo del presidente ruso, Vladimir Putin, a la oferta de su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, de una reunión directa, Ucrania apuesta por aumentar los ataques en territorio ruso, alterar la dinámica del frente y aumentar la presión internacional sobre Moscú.Por Rostyslav Averchuk

PENDIENTES DE

UCRANIA GUERRA

Londres – El primer ministro británico, Keir Starmer, recibe en su residencia oficial de Downing Street en Londres al presidente francés, Emmanuel Macron y al canciller alemán, Friedrick Merz, para abordar su apoyo continuado a Ucrania en la guerra contra Rusia. Downing Street

PÉRÚ ELECCIONES

Lima – Perú celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre la candidata derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, quienes aspiran a gobernar el país para el periodo 2026-2031.

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ARMENIA ELECCIONES

Ereván – Casi 2,5 millones de armenios están llamados a las urnas para participar en las elecciones legislativas más polarizadas de los últimos años, debido a las presiones rusas por el acercamiento del país caucásico a la Unión Europea (UE)

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KOSOVO ELECCIONES

Pristina – Kosovo celebra hoy elecciones legislativas anticipadas, las terceras en menos de un año y medio en esta antigua provincia serbia de mayoría albanesa que proclamó unilateralmente su independencia en 2008.

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Redacción EFE Internacional

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