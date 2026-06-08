Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Trump pide a Israel e Irán que dejen de disparar

IRÁN GUERRA | Trump pide a Israel e Irán que dejen de disparar «inmediatamente».

– Irán anuncia el fin de ataques a Israel, pero lo condiciona al cese de agresiones a Líbano.

– Israel ordena desplazamientos de población en el Líbano pese a las advertencias de Irán

– Netanyahu amenaza con responder «con contundencia» si Irán vuelve a atacar Israel.

– Kallas dice que Oriente Medio no necesita una escalada y pide negociaciones.

– Arabia Saudí y Catar instan a «todas las partes» a responder a la mediación pakistaní.

2. Cazas aliados derriban un dron en espacio aéreo de Letonia

UCRANIA GUERRA | Cazas aliados derriban un dron que había ingresado en el espacio aéreo de Letonia. La OTAN confirma que dos cazas franceses salieron de Lituania y derribaron dron en Letonia.

– Kallas: El dron derribado en Letonia muestra que la amenaza también se cierne sobre Europa

2. Sánchez acorta la distancia con Fujimori según avanza el recuento

PERÚ ELECCIONES | Ventaja de Fujimori sobre Sánchez en Perú se reduce a 0,17 % tras cómputo de 93 % de actas.

3. Xi y Kim Jogn-un refuerzan su alianza

COREA DEL NORTE CHINA | Xi refuerza su alianza con Kim Jong-un en una reunión en Corea del Norte.

– Xi insta a reforzar los intercambios diplomáticos y militares en cumbre con Kim Jong-un.

4. Tres miembros del Polisario mueren en ataque israelí

SÁHARA OCCIDENTAL | Tres miembros del Polisario, entre ellos un alto dirigente, mueren en un ataque marroquí.

5. Veinte fallecidos en terremoto en Filipinas

FILIPINAS TERREMOTO | Una veintena de fallecidos y un centenar de heridos tras el terremoto de 7,8 en Filipinas.

– Filipinas y Japón cancelan la alerta de tsunami tras el terremoto de 7,8 en Mindanao.

6. Sheinbaum dice que podría reunirse

MÉXICO ESPAÑA | Sheinbaum dice que podría reunirse con Felipe VI en México durante el Mundial.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

ARMENIA ELECCIONES | Pashinián, el artífice de la ‘perestroika armenia’, revalida su mayoría en las elecciones parlamentarias armenias.

EL DATO DEL DÍA

FRANCIA DEMOGRAFÍA | Francia perderá 3,2 millones de habitantes de aquí a 2070 y se quedará con 65,9 millones.

NUESTROS TEMAS

CUBA EEUU | Cuba, EE.UU. y los derechos humanos: expertos ven un presente oscuro y un futuro incierto. Por Juan Palop, desde La Habana.

SIRIA TRANSICIÓN | Tras 18 meses sin Al Asad, Siria sigue en transición y con una población empobrecida. Por Ghadi Baghdadi, desde Damasco.

PENDIENTES DE

APPLE NOVEDADES | Apple abre su gran escaparate para desarrolladores con una WWDC26 en la que la compañía de la manzana mordida buscará demostrar avances en IA y escenificar la transición hacia la era de John Ternus, sucesor del actual consejero delegado, Tim Cook.

Redacción EFE Internacional

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