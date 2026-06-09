Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Israel sigue sus ataques en el Líbano

IRÁN GUERRA LÍBANO | Al menos nueve muertos y 29 heridos en ataques israelíes contra Tiro, en el sur del Líbano.

– Los ataques israelíes contra el Líbano han matado a 3.666 personas desde el 2 de marzo.

– Hizbulá agradece «profundamente» a Irán y los hutíes por su respuesta con misiles a Israel.

– Tres sitios protegidos por la Unesco han sufrido daños durante el conflicto en el Líbano.

2. Trump anuncia represalias contra Irán.

IRÁN GUERRA | Trump anuncia represalias contra Irán por derribar un helicóptero estadounidense.

3. Se reduce la ventaja de Sánchez sobre Fujimori

PERÚ ELECCIONES | La ventaja de Sánchez sobre Fujimori baja a 19.894 votos en recta final de escrutinio en Perú.

4. Zelenski ofrece un «acuerdo de drones» a los bálticos

UCRANIA GUERRA | Zelenski ofrece a bálticos «acuerdo de drones» ante incursiones en sus espacios aéreos. El líder ucraniano cree que la guerra en Ucrania está cambiando a su favor y que Rusia está aislada.

– Bruselas presenta su vigesimoprimer paquete de sanciones contra Rusia.

– El Kremlin todavía no fue informado de la conversación entre Zelenski y delegados de Trump.

5. Xi elude la desnuclearización en su viaje a Pionyang

COREA DEL NORTE CHINA | Xi elude la desnuclearización en su viaje a Pionyang y prioriza la estabilidad regional.

CLAVES | Xi deja Pionyang: claves de una visita que expande lazos y omite la desnuclearización

– Xi y Kim recuerdan la Guerra de Corea y promueven el «espíritu» de la resistencia a EE.UU.

– Seúl insiste en la desnuclearización de Corea del Norte tras la cumbre entre Xi y Kim.

6. 38 muertos por el terremoto en Filipinas

FILIPINAS TERREMOTO | 38 fallecidos y 4 millones de niños sin escuela por el sismo de 7,8 en Filipinas.

7. La NASA incluye a un astronauta de la ESA en la misión Artemis

EEUU ARTEMIS III | La NASA incluye por primera vez a un astronauta de la Agencia Espacial Europa en la misión Artemis.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

PALEONTOLOGÍA COPROLITOS | Los excrementos de ardillas prehistóricas encierran detalles de la historia del Ártico.

EL DATO DEL DÍA

SUDÁN DEL SUR DESNUTRICIÓN | Casi 700.000 niños de Sudán del Sur sufren desnutrición aguda grave, alerta ONG.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

CPI FISCAL | Karim Khan, el fiscal que llevó a CPI a perseguir a Putin y Netanyahu y acabó investigado.

NUESTROS TEMAS

CINE SPIELBERG | Si Steven Spielberg se encontrase a un extraterrestre le preguntaría: «¿Has visto ‘E.T.’?». Por Raúl Bobé, desde Londres.

CUBA CRISIS | Cuba adelanta el fin de curso por la grave crisis energética: «No se puede dar clase así». Por Claudia Dupeirón, desde La Habana.

PENDIENTES DE

ECUADOR POLÍTICA | Organizaciones de Ecuador solicitan al Consejo Nacional Electoral (CNE) los formularios para iniciar un proceso de revocatoria de mandato del presidente, Daniel Noboa, y la vicepresidenta, María José Pinto.

EEUU ELECCIONES | Carolina del Sur, Dakota del Norte, Maine, Nevada celebran primarias para elegir a los candidatos en las elecciones de noviembre al Congreso.

MARADONA JUICIO | Los acusados Mariano Perroni, coordinador de enfermeros, y Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa de salud Swiss Medical, declaran este martes en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona junto a una de sus hijas, Dalma Maradona.

Redacción EFE Internacional

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