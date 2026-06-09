Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)
DESTACADOS
1. Israel sigue sus ataques en el Líbano
IRÁN GUERRA LÍBANO | Al menos nueve muertos y 29 heridos en ataques israelíes contra Tiro, en el sur del Líbano.
– Los ataques israelíes contra el Líbano han matado a 3.666 personas desde el 2 de marzo.
– Hizbulá agradece «profundamente» a Irán y los hutíes por su respuesta con misiles a Israel.
– Tres sitios protegidos por la Unesco han sufrido daños durante el conflicto en el Líbano.
2. Trump anuncia represalias contra Irán.
IRÁN GUERRA | Trump anuncia represalias contra Irán por derribar un helicóptero estadounidense.
3. Se reduce la ventaja de Sánchez sobre Fujimori
PERÚ ELECCIONES | La ventaja de Sánchez sobre Fujimori baja a 19.894 votos en recta final de escrutinio en Perú.
4. Zelenski ofrece un «acuerdo de drones» a los bálticos
UCRANIA GUERRA | Zelenski ofrece a bálticos «acuerdo de drones» ante incursiones en sus espacios aéreos. El líder ucraniano cree que la guerra en Ucrania está cambiando a su favor y que Rusia está aislada.
– Bruselas presenta su vigesimoprimer paquete de sanciones contra Rusia.
– El Kremlin todavía no fue informado de la conversación entre Zelenski y delegados de Trump.
5. Xi elude la desnuclearización en su viaje a Pionyang
COREA DEL NORTE CHINA | Xi elude la desnuclearización en su viaje a Pionyang y prioriza la estabilidad regional.
CLAVES | Xi deja Pionyang: claves de una visita que expande lazos y omite la desnuclearización
– Xi y Kim recuerdan la Guerra de Corea y promueven el «espíritu» de la resistencia a EE.UU.
– Seúl insiste en la desnuclearización de Corea del Norte tras la cumbre entre Xi y Kim.
6. 38 muertos por el terremoto en Filipinas
FILIPINAS TERREMOTO | 38 fallecidos y 4 millones de niños sin escuela por el sismo de 7,8 en Filipinas.
7. La NASA incluye a un astronauta de la ESA en la misión Artemis
EEUU ARTEMIS III | La NASA incluye por primera vez a un astronauta de la Agencia Espacial Europa en la misión Artemis.
LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA
PALEONTOLOGÍA COPROLITOS | Los excrementos de ardillas prehistóricas encierran detalles de la historia del Ártico.
EL DATO DEL DÍA
SUDÁN DEL SUR DESNUTRICIÓN | Casi 700.000 niños de Sudán del Sur sufren desnutrición aguda grave, alerta ONG.
EL PROTAGONISTA DEL DÍA
CPI FISCAL | Karim Khan, el fiscal que llevó a CPI a perseguir a Putin y Netanyahu y acabó investigado.
NUESTROS TEMAS
CINE SPIELBERG | Si Steven Spielberg se encontrase a un extraterrestre le preguntaría: «¿Has visto ‘E.T.’?». Por Raúl Bobé, desde Londres.
CUBA CRISIS | Cuba adelanta el fin de curso por la grave crisis energética: «No se puede dar clase así». Por Claudia Dupeirón, desde La Habana.
PENDIENTES DE
ECUADOR POLÍTICA | Organizaciones de Ecuador solicitan al Consejo Nacional Electoral (CNE) los formularios para iniciar un proceso de revocatoria de mandato del presidente, Daniel Noboa, y la vicepresidenta, María José Pinto.
EEUU ELECCIONES | Carolina del Sur, Dakota del Norte, Maine, Nevada celebran primarias para elegir a los candidatos en las elecciones de noviembre al Congreso.
MARADONA JUICIO | Los acusados Mariano Perroni, coordinador de enfermeros, y Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa de salud Swiss Medical, declaran este martes en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona junto a una de sus hijas, Dalma Maradona.
Redacción EFE Internacional
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