Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Trump amenaza a Irán tras el

IRÁN GUERRA | Trump asegura que EE.UU. atacará hoy nuevamente «con dureza» a Irán

– Trump: Irán tardó demasiado en negociar un acuerdo y ahora pagará las consecuencias.

– Trump asegura que EE.UU. ha transportado petróleo por Ormuz sin que Irán lo supiera.

– Irán va a revisar las negociaciones con EEUU tras los últimos ataques.

– El Consejo de Cooperación del Golfo condena ataques de Irán a Baréin, Kuwait y Jordania.

– Elevan a 17 los muertos en el sur del Líbano tras nuevos ataques aéreos israelíes. Cerca de 3.700 personas murieron en el Líbano desde el inicio de la ofensiva israelí.

2. Tensiones raciales en Belfast

R.UNIDO VIOLENCIA | Un apuñalamiento en Belfast reaviva las tensiones raciales en el Reino Unido.

– Prisión preventiva para el sudanés sospechoso de un apuñalamiento en Belfast.

– Starmer dijo que no tolerará la violencia contra personas «por su origen» como pasó ayer en Belfast y la ministra de Justicia culpa a la ultraderecha de los disturbios en Belfast.

3. Los talibanes impiden nuevas protestas ciudadanas

AFGANISTÁN MUJERES | Un despliegue de control talibán impide nuevas protestas en la ciudad afgana de Herat

CLAVES | ¿Cómo protestan las mujeres en Afganistán tras casi 5 años de régimen talibán?

– Al menos un niño muerto en la represión de los talibanes contra una protesta en Afganistán.

4. Gates sobre Epstein: «Nunca debí haberme reunido» con él.

PAPELES EPSTEIN | Bill Gates se arrepiente de su relación con Epstein: «Nunca debí haberme reunido» con él.

5. Congresista ordena «la suspensión provisional» de Petro

COLOMBIA ELECCIONES | La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia ordena la «suspensión provisional» de Petro como presidente hasta después de elecciones y el ministro del Interior aclara que solo el Senado puede suspender al mandatario.

CLAVES | ¿Cómo y quién puede suspender a un presidente en Colombia?

6. Se sigue acortando la ventaja de Sánchez sobre Fujimori

PERÚ ELECCIONES | La distancia entre Sánchez y Fujimori baja a 20.000 votos, con 97 % del escrutinio en Perú.

7. Amnistía denuncia una «campaña de limpieza étnica» de Israel en Cisjordania

ISRAEL PALESTINA | Amnistía Internacional pide sanciones para Israel por su «intensificada campaña de limpieza étnica» en Cisjordania

EL DATO DEL DÍA

EEUU INFLACÓN | La inflación internanual en EEUU se disparó al 4,2 % en mayo por la subida de la energía.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

PREMIOS PRINCESA LETRAS | Julian Barnes, Premio Princesa de las Letras por una obra lúcida, brillante y europeísta.

PERFIL | Julian Barnes, el escritor de pluma elegante que ha cerrado su carrera con ‘Despedidas’.

NUESTROS TEMAS

ISRAEL PALESTINA | Cerca de las tropas en Gaza y ajenos al circuito humanitario: «La zona está abandonada». Por Ahmad Awad, desde Yabalia (Franja de Gaza).

PENDIENTES DE

CUBA EEUU | El secretario de Guerra, Pete Hegseth, viaja este miércoles a la Bahía de Guantánamo, Cuba, para reunirse con tropas desplegadas en la base y con responsables del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), en medio de tensiones y una serie de sanciones contra La Habana.

ARTE ESPAÑA | La casa de subastas Piguet pone a la venta una obra del artista español Manolo Millares (1926-1972), figura clave del movimiento artístico conocido como el Informalismo español.

Redacción EFE Internacional

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