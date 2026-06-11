Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Trump dice que se hará con el petróleo de Irán como hizo con el de Venezuela

IRÁN GUERRA | Trump anuncia que EE.UU atacará «con gran dureza» nuevamente a Irán «esta misma noche»

– Trump dice que podría tomar Irán «mañana» si quisiera enviar soldados

– EEUU dispara contra tercer petrolero en el golfo de Omán tras nuevos ataques a Irán

– Irán advierte a EEUU que quedará atrapado en un atolladero si continúa con las agresiones

– El número de muertos en el Líbano por ataques israelíes desde marzo supera los 3.700

– Banco Mundial rebaja al 2,5% su previsión de crecimiento global por el efecto de la guerra

2. Más policía en Belfast tras la segunda noche de disturbios

R.UNIDO VIOLENCIA | Doce policías heridos y 16 detenidos en segunda noche de disturbios en Irlanda del Norte

– La policía de Irlanda del Norte aumenta el despliegue de agentes por la violencia

– Tres hombres agitan el panorama de la ultraderecha británica con la cuestión migratoria

– La tensión migratoria se ha exacerbado en el Reino Unido en los últimos dos años

– El hombre apuñalado en Belfast está mejorando y podría salir del coma antes del sábado

3. Se confirmó la anunciada subida de tipos

BCE TIPOS | El BCE eleva los tipos de interés hasta el 2,25 % porque la inflación va a subir más

– Lagarde dice que el BCE decidió por unanimidad subir los tipos en 25 puntos básicos

4. Tensión en el escrutinio de las presidenciales peruanas

PERÚ ELECCIONES | Fujimori aventaja en solo 561 votos a Sánchez, con el 98,21 % del voto escrutado en Perú

– Partido de Sánchez pide calma a los peruanos para que las elecciones terminen sin incidencias

EL DATO DEL DÍA

ÁFRICA DESPLAZADOS | Casi 20 millones de personas se encuentran en situación de desplazamiento forzado en África Occidental y Central, informó este jueves el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

R.UNIDO GOBIERNO | El ministro de Defensa británico, John Healey, presentó este jueves su dimisión, por sus discrepancias con el primer ministro, Keir Starmer, sobre el aumento del gasto en defensa.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

EEUU TRUMP | La Casa Blanca presentó este jueves a la prensa ‘La Garra’, el gigantesco ring instalado en los jardines de la residencia presidencial para albergar la histórica velada de combates de artes marciales mixtas prevista para el próximo 14 de junio, con motivo del 80 cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

NUESTROS TEMAS

BORGES ANIVERSARIO | «Que otros se jacten de las páginas que han escrito; a mí me enorgullecen las que he leído». Así comienza el poema ‘Un lector’, de Jorge Luis Borges, un escritor que, ante todo, se consideraba lector. Y sus lecturas y traducciones no solo le enriquecieron a él, sino que ayudaron a reinterpretar la historia de la literatura. Por Alicia García de Francisco

PENDIENTES DE

MUNDIAL 2026 | México está listo para el pitido inicial del Mundial de 2026, una cita histórica que lo convertirá en el primer país en albergar tres Copas del Mundo, pero en medio de manifestaciones y amenazas de boicot por parte de diversos sectores de la sociedad.

PAKISTÁN CACHEMIRA | Las autoridades de Pakistán elevaron este jueves a 15 la cifra de muertos en la Cachemira administrada por Islamabad tras registrarse una nueva víctima, en el cuarto día de violentas protestas en la ciudad de Rawalakot por los altos costos de vida en la región.

Redacción EFE Internacional

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