Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Pakistán anuncia el logro de un texto definitivo del acuerdo de paz

IRÁN GUERRA | El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció el viernes que se ha alcanzado un «texto definitivo y consensuado» del acuerdo de paz entre Irán y EEUU.

2. La UE estrena nuevas normas sobre migración

UE MIGRACIÓN | Empieza la aplicación obligatoria del pacto que endurece la política migratoria de la UE.

PANORÁMICA | El pacto migratorio europeo: ritmos de aplicación desiguales y división de ánimos en la UE.

3. SpaceX debuta en bolsa

SPACEX BOLSA |SpaceX debuta en Wall Street con un primer precio de 150 dólares y una subida del 11 %.

CRÓNICA | Cientos de seguidores de Musk y curiosos arropan el debut bursátil de SpaceX en Nueva York.

– Musk reivindica la misión «multiplanetaria» de SpaceX antes de su salida a bolsa.

4. Convenio histórico sobre trabajo en plataformas digitales

TRABAJO DIGITAL | OIT aprueba un convenio histórico para proteger a los trabajadores de plataformas digitales.

5. El intento de bloque de Crimea marca el día nacional ruso

UCRANIA GUERRA | Rusia celebra el día nacional bajo una lluvia de drones y el intento de bloqueo de Crimea.

6. Fallece la princesa «Bha», primogénita del rey de Tailandia.

TAILANDIA MONARQUÍA | Fallece la princesa «Bha», primogénita del rey de Tailandia, tras una larga enfermedad.

PERFIL | Fallece «Bha», la princesa que daba un soplo de modernidad a la monarquía tailandesa.

– La muerte de «la princesa Bha» complica la sucesión de la monarquía de Tailandia.

EL DATO DEL DÍA

UE AMNISTÍA | El TJUE dictará la sentencia sobre la amnistía el 16 de julio.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

DAVID HOCKNEY | Muere con 88 años David Hockney, uno de los artistas británicos más influyentes.

PERFIL | David Hockney, el pintor de piscinas que puso rostro al Arte Pop británico de los 60.

DOCUMENTACIÓN | Las obras más icónicas de David Hockney, el genio del pop art británico.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

MUNDIAL 20226 | Maximus, el gato viral del primer ministro belga que acierta resultados del Mundial.

NUESTROS TEMAS

ALBANIA TRUMP | La ‘laguna de los flamencos’, ¿amenazada por la familia Trump?. Por Iván Blazhevski, desde Zvërnec, condado de Vlora (Albania)

R.UNIDO VIOLENCIA | Jackie en la zona cero de los disturbios: El Brexit ha traído racismo a Irlanda del Norte. Por Javier Aja, desde Belfast.

BORGES ANIVERSARIO | Borges, el bibliotecario universal que escribió para compartir su pasión por la literatura. Por Sebastián Rodríguez Mora, desde Buenos Aires.

JAPÓN LUCHA LIBRE | El campeón mexicano que triunfa en la lucha libre ultraviolenta de Japón. Por Jorge Dastis, desde Japón.

PENDIENTES DE

MUNDIAL 2026 | Ceremonia canadiense de apertura del Mundial de Fútbol 2026 en el Toronto Stadium, en el que participarán estrellas de la música de Canadá como Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, entre otros.

Redacción EFE Internacional

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