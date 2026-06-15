Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. EEUU e Irán se preparan para firmar el acuerdo

IRÁN GUERRA | Estados Unidos e Irán se preparan para firmar el viernes el acuerdo de paz alcanzado con la mediación de Pakistán que permitirá el desbloqueo del estrecho de Ormuz..

CLAVES | Qué han acordado Irán y Estados Unidos y qué queda pendiente para el futuro.

– Trump prevé que el estrecho de Ormuz esté completamente abierto el viernes

– Irán exige el «cese total» de los ataques en Líbano tras el anuncio del acuerdo.

– La retirada de Israel del Líbano no es una condición del acuerdo con Irán, dice EE.UU.

– Ataque con dron israelí mata a una persona en sur del Líbano tras acuerdo de EEUU e Irán

– EE.UU. e Irán firmaron acuerdo virtualmente el domingo antes de acto en Suiza, dice Vance

– Pakistán confirma que presidirá la firma del acuerdo de paz.

– El Gobierno libanés redoblará esfuerzos para lograr «retirada completa» de Israel del Líbano.

– Los líderes de la oposición israelí y ministros de Netanyahu condenan el acuerdo EE.UU.-Irán.

– China celebra el acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán y espera la reapertura de Ormuz.

– El petróleo de Texas cae más de un 5 % tras el acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán.

– Subidas del 5 % en algunas bolsas de Asia tras el anuncio del acuerdo entre EE. UU. e Irán.

2 Trump aterriza en Ginebra para participar en el G7

G7 CUMBRE | Trump aterriza en Ginebra para participar en el G7 tras el anuncio del pacto con Irán.

CLAVES | Manual para seguir la cumbre del G7 en Évian: desafíos, protagonistas y datos.

– Macron replica a Trump que no cederá en su demanda para suprimir la tasa a las compañías digitales.

– Veintiocho detenidos tras los disturbios en la manifestación anti-G7 en Ginebra.

3. Hacia la adhesión de Ucrania en la UE

UE EXTERIORES | La UE insiste en que Rusia solo quiere la guerra mientras avanza en la adhesión de Ucrania.

CLAVES | La UE da su mayor paso en años hacia la adhesión de Ucrania y Moldavia.

4. La Justicia británica avala la ilegalización de Palestine Action

R.UNIDO TRIBUNALES | La Justicia británica avala la decisión del Gobierno de ilegalizar a Palestine Action.

5. El Reino Unido también prohíbe las redes para menores de 16 años

R.UNIDO REDES | El Reino Unido prohibirá el uso de las redes sociales a los menores de 16 años.

CLAVES | Medidas que recoge la prohibición de redes sociales a menores de 16 años en el Reino Unido.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

INDIA ARTE | La India desata polémica tras ‘vestir’ una estatua de 4.500 años en un libro de texto

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

NORUEGA MONARQUÍA | Condenan a cuatro años de cárcel al hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega.

EL DATO DEL DÍA

ISRAEL PALESTINA | Los muertos en la Franja de Gaza por ataques israelíes desde el inicio de su ofensiva en el territorio palestino en octubre de 2023 se situaron en 73.003.

NUESTROS TEMAS

EEUU TRUMP | El «emperador Trump» celebra sus 80 convirtiendo la Casa Blanca en un Coliseo de lucha UFC. Por Eduard Ribas, desde Washington.

PENDIENTES DE

PERÚ ELECCIONES | Seguimiento del recuento de los votos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú.

Redacción EFE Internacional

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