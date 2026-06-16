Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Trump ve factible lograr un acuerdo definitivo en 60 días

IRÁN GUERRA | Trump ve factible alcanzar un pacto definitivo con Irán en el plazo marcado de 60 días.

ANÁLISIS | Israel, de lanzar la guerra a verse arrastrado a su final.

– Trump advierte que si Irán se hace con un arma nuclear sufrirá consecuencias increíbles.

– La firma del acuerdo entre Irán y Estados Unidos será en el lujoso complejo suizo de Bürgenstock.

– Trump pide a Netanyahu ser «más responsable» respecto al Líbano y dice no estar contento.

– Suben a más de 3.800 los muertos en el Líbano por la ofensiva israelí iniciada en marzo.

2. El G7 respalda poner más presión a Rusia

G7 CUMBRE | El G7, incluido Trump, respalda poner más presión a Rusia, hasta con sanciones al petróleo.

– Canadá anuncia nuevas sanciones contra Rusia tras la reunión entre Carney y Zelenski.

– Zelenski vuelve a pedir a Trump licencia para fabricar sistemas antibalísticos Patriot.

3. Ratificado el pacto comercial entre la UE y EEUU

UE EEUU | El Parlamento Europeo ratifica el pacto comercial de la UE con Estados Unidos.

4. Putin convoca elecciones legislativas

RUSIA ELECCIONES | Putin convoca elecciones legislativas para el 20 de septiembre.

5. Disparos de un buque de guerra ruso en el canal de la Mancha

R.UNIDO RUSIA | Un buque de guerra ruso realiza disparos de aviso en el canal de la Mancha, según medios.

6. Guterres califica de «desesperada» la situación en Haití

HAITÍ CRISIS | Guterres llega a Haití y califica de «desesperada» la situación humanitaria del país.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

AUSTRIA CURIOSIDADES | Ocho torsos humanos para investigación médica enviados por error a una fábrica en Austria.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

RESERVA FEDERAL | Kevin Warsh afronta primera junta de la Fed con una inflación de 4,2 % y ante la mirada de Trump.

EL DATO DEL DÍA

PERÚ ELECCIONES | Ventaja de Fujimori sobre Sánchez crece a 33.432 votos en Perú, con un escrutinio del 99 %.

NUESTROS TEMAS

MARRUECOS PATRIMONIO | La Biblioteca Al Qarawiyyin, guardiana de mil años de conocimiento en el corazón de Fez. Por Fatima Zohra Bouaziz, desde Fez (Marruecos).

PEDIENTES DE

COLOMBIA ELECCIONES | El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, activa un puesto de mando cibernético para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebrarán el próximo domingo.

BRASIL BOLSONARO | La Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil empieza a juzgar al exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y acusado de obstruir el juicio contra su padre por golpismo al incentivar sanciones contra el país desde Estados Unidos.

Redacción EFE Internacional

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