Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)
DESTACADOS
1. Trump ve factible lograr un acuerdo definitivo en 60 días
IRÁN GUERRA | Trump ve factible alcanzar un pacto definitivo con Irán en el plazo marcado de 60 días.
ANÁLISIS | Israel, de lanzar la guerra a verse arrastrado a su final.
– Trump advierte que si Irán se hace con un arma nuclear sufrirá consecuencias increíbles.
– La firma del acuerdo entre Irán y Estados Unidos será en el lujoso complejo suizo de Bürgenstock.
– Trump pide a Netanyahu ser «más responsable» respecto al Líbano y dice no estar contento.
– Suben a más de 3.800 los muertos en el Líbano por la ofensiva israelí iniciada en marzo.
2. El G7 respalda poner más presión a Rusia
G7 CUMBRE | El G7, incluido Trump, respalda poner más presión a Rusia, hasta con sanciones al petróleo.
– Canadá anuncia nuevas sanciones contra Rusia tras la reunión entre Carney y Zelenski.
– Zelenski vuelve a pedir a Trump licencia para fabricar sistemas antibalísticos Patriot.
3. Ratificado el pacto comercial entre la UE y EEUU
UE EEUU | El Parlamento Europeo ratifica el pacto comercial de la UE con Estados Unidos.
4. Putin convoca elecciones legislativas
RUSIA ELECCIONES | Putin convoca elecciones legislativas para el 20 de septiembre.
5. Disparos de un buque de guerra ruso en el canal de la Mancha
R.UNIDO RUSIA | Un buque de guerra ruso realiza disparos de aviso en el canal de la Mancha, según medios.
6. Guterres califica de «desesperada» la situación en Haití
HAITÍ CRISIS | Guterres llega a Haití y califica de «desesperada» la situación humanitaria del país.
LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA
AUSTRIA CURIOSIDADES | Ocho torsos humanos para investigación médica enviados por error a una fábrica en Austria.
EL PROTAGONISTA DEL DÍA
RESERVA FEDERAL | Kevin Warsh afronta primera junta de la Fed con una inflación de 4,2 % y ante la mirada de Trump.
EL DATO DEL DÍA
PERÚ ELECCIONES | Ventaja de Fujimori sobre Sánchez crece a 33.432 votos en Perú, con un escrutinio del 99 %.
NUESTROS TEMAS
MARRUECOS PATRIMONIO | La Biblioteca Al Qarawiyyin, guardiana de mil años de conocimiento en el corazón de Fez. Por Fatima Zohra Bouaziz, desde Fez (Marruecos).
PEDIENTES DE
COLOMBIA ELECCIONES | El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, activa un puesto de mando cibernético para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebrarán el próximo domingo.
BRASIL BOLSONARO | La Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil empieza a juzgar al exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y acusado de obstruir el juicio contra su padre por golpismo al incentivar sanciones contra el país desde Estados Unidos.
Redacción EFE Internacional
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