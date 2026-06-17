Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Satisfacción por el acuerdo a la espera de conocer sus detalles

IRÁN GUERRA | Trump asegura que el pacto con Irán evita la catástrofe económica y cumple todas sus metas

– Trump promete que el acuerdo con Irán será «un muro contra el arma nuclear»

– Trump dice que el texto del acuerdo con Irán «no es definitivo» y puede haber «más bombas»

– Trump no pide que Israel pare su ofensiva en el Líbano pero sí que actúe con buen criterio

2. Termina en un clima de acuerdo la cumbre del G7

G7 CUMBRE | – Von der Leyen llama al G7 a ampliar alianzas y fortalecer la industria doméstica.

– Ucrania podrá producir bajo licencia misiles de fabricantes del G7, en especial de EE.UU.

– Macron destaca el apoyo «inédito» del G7 a Ucrania, que «avanza» ante el retroceso ruso

– Directivos de OpenAI, Meta, Google y Anthropic, entre otros, se suman a la cumbre del G7

– Trump bromea sobre su protagonismo en el final de la cumbre del G7: «Soy el jefe».

3. La UE endurece su política migratoria

UE MIGRACIÓN | La Eurocámara aprueba el reglamento que permite centros de migrantes en el extranjero.

– Éxito histórico o retroceso moral: el nuevo Reglamento de Retornos divide a la Eurocámara

– Von der Leyen insta a la UE a consolidar el Pacto de Migración ante la caída de llegadas

– Meloni celebra como un «gran éxito» el reglamento europeo de repatriación de inmigrantes

4. El brote de ébola no está controlado

RD CONGO ÉBOLA | La Unión Africana avisa de que el brote de ébola «no está bajo control» y pide más fondos

– MSF: El ébola en la RDC se ve «multiplicado» por el conflicto y los recortes de fondos

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

NEPAL EVEREST | Un robot humanoide de fabricación china que recientemente deslumbró al completar una media maratón en Pekín podría enfrentarse pronto a un desafío mucho mayor: escalar parte del monte Everest, en un proyecto que podría llevar tanto a la robótica como a las normativas de montañismo de Nepal a territorios inexplorados. Por Sangam Prasai desde Katmandú.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

HURACANES ATLÁNTICO | La tormenta tropical Arthur se formó este miércoles en el Atlántico, frente a las costas de Texas (EE.UU.), como primer ciclón de una temporada que se espera especialmente violenta.

EL DATO DEL DÍA

ISRAEL PALESTINA | El Ejército israelí ha matado a 1.005 palestinos en Gaza desde el pasado 11 de octubre, fecha en la que firmó una tregua con el grupo islamista Hamás para la Franja, informó este miércoles el Ministerio de Sanidad gazatí.

NUESTROS TEMAS

CUBA CRISIS | El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, ha puesto en marcha un inédito grupo de expertos, incluyendo economistas no oficialistas y críticos, en busca de reformas más allá de las ya planteadas, confirmaron a EFE tres fuentes al tanto de la iniciativa. Por Juan Palop desde La Habana

PENDIENTES DE

FRANCIA EEUU | Tras la cumbre del G7 en Évian, el presidente estadounidense, Donald Trump, asiste a una cena organizada por su homólogo francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles, para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de EE.UU.

RESERVA FEDERAL | La Reserva Federal toma su primera decisión sobre los tipos de interés bajo la nueva presidencia de Kevin Warsh, tras un aumento significativo de la inflación y en medio de las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de rebajarlos.

GUERRA MUJERES | El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará un debate abierto sobre la participación de las mujeres en la construcción de la paz y la salida de los conflictos, bajo el epígrafe ‘La paz se decide con las mujeres: salir del conflicto mediante el fortalecimiento de su participación’, en el marco de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad.

Redacción EFE Internacional

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