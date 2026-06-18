Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Ni iraníes ni estadounidenses viajarán a Suiza para firmar el acuerdo

IRÁN GUERRA | Delegaciones de EE.UU. e Irán no viajarán a Suiza para firmar el acuerdo de paz.

– Vance dice que Irán puede mantener un programa de misiles para su autodefensa, pide a Israel «respetar» el proceso de paz con Irán y asegura que Irán no recibirá «ni un solo centavo» de Estados Unidos.

– Trump afirma tras el acuerdo con Irán que Estados Unidos es «respetado como nunca antes».

– EEUU asegura que el plazo de 60 días para comenzar negociaciones con Irán arrancó hoy.

– Irán advierte que el acuerdo con EEUU es «nulo» si Israel no se retira del sur de Líbano.

– Israel vulnera el acuerdo entre EE.UU. e Irán con un ataque mortal en el Líbano y Netanyahu asegura que Israel mantendrá sus tropas en ese país.

– La cifra de muertos en el Líbano supera los 3.900 desde el inicio de la ofensiva israelí.

2. Ataque masivo con drones de Ucrania contra región de Moscú

UCRANIA GUERRA | Moscú, asolada por uno de los mayores ataques con drones de toda la guerra.

– Zelenski, tras ataque masivo a capital rusa: «Si arde Ucrania, va a arder vuestro Moscú».

– Las autoridades y medios oficiales rusos silencian la magnitud de los ataques sobre Moscú.

– Más de 520 vuelos fueron cancelados o aplazados en aeropuertos de Moscú por ataque de Kiev.

3. La OTAN prepara un refuerzo europeo para la cumbre de Ankara

OTAN DEFENSA | La OTAN prepara para la cumbre de Ankara un refuerzo europeo por el repliegue de EEUU

– España ofrece a la OTAN tanqueros, cazas y fragata para cumplir con reparto de cargas.

– Suecia, Noruega y Canadá anuncian un nuevo paquete de ayuda militar PURL para Ucrania.

– Zelenski pide a aliados envío urgente de vehículos no tripulados y munición de artillería.

4. Israel rompe «todo contacto» con Kallas

ISRAEL UE | El Ministerio de Exteriores israelí corta «todo contacto» con Kallas por comparar el trato a los palestinos con el apartheid.

– Kallas apela al «diálogo» y el ministro israelí de Exteriores le exige que se retracte.

5. El papa viajará a Perú en noviembre

PAPA PERÚ | El papa confirma que viajará a Perú la primera quincena de noviembre

– La visita del papa León XIV a Perú durará entre ocho y diez días, según la Presidencia.

6. Condenan a 74 latigazos a cantante iraní

IRÁN VELO | Irán condena a 74 latigazos a una cantante por dar un concierto virtual sin velo.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

R.UNIDO STONEHENGE | Descubren una versión más simple y antigua del monumento megalítico inglés de Stonehenge.

EL DATO DEL DÍA

RD CONGO ÉBOLA | La RD del Congo supera la barrera de los 200 muertos confirmados por el brote del ébola.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

BARACK OBAMA | El expresidente de EE.UU. Barak Obama inaugura el Centro Presidencial Obama que pretende conmemorar los años que pasó en la Casa Blanca y proyectar su legado a las futuras generaciones.

NUESTRO ESPECIAL SOBRE LOS MÁS DE 100 DÍAS DE GUERRA EN IRÁN

IRÁN GUERRA | La Agencia EFE ofrece varios temas de balance de los más de 100 días de guerra contra Irán con motivo de la firma del memorándum entre EE.UU. e Irán para alcanzar un acuerdo de paz.

– Irán clama victoria ante un Trump que no logró la “rendición incondicional” que buscaba. Por Jaime León, desde Teherán.

– Trump regresa al punto de partida tras el callejón sin salida de la guerra de Irán. Por Eduard Ribas i Admetlla.

– El acuerdo entre Irán y EE.UU., un «fracaso» de Netanyahu que dificulta su reelección. Por María Traspaderne, desde Jerusalén.

– La guerra arrasa el entramado diplomático de Oriente Medio. Por Álvaro Mellizo, desde El Cairo.

– El acuerdo sin foto, el tuit corregido y el canciller lesionado detrás el pacto EEUU-Irán. Por Indira Guerrero, desde Nueva Delhi.

– La incertidumbre en torno a Ormuz abre la vía a nuevas rutas para la energía del Golfo.

NUESTRO ESPECIAL SOBRE EL USO DE LA VIOLENCIA SEXUAL COMO ARMA DE GUERRA

VIOLENCIA SEXUAL GUERRA | La Agencia EFE ofrece tres temas con motivo de la conmemoración este viernes del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos.

– La violencia sexual en Sudán, el arma de guerra para humillar y desplazar a las mujeres. Por Al Nur al Zaqki.

– Violaciones, guerra e impunidad: el coste de ser mujer en la guerra civil de Birmania.

– La violencia sexual se mantiene como arma de guerra estructural en Sudán del Sur. Por Atem Mabior, desde Yuba.

PENDIENTES DE

UE CUMBRE | Los líderes de la Unión Europea inician una cumbre de dos días en la que abordarán la situación en Oriente Medio, atentos al impacto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades y donde prevén reafirmar su apoyo a Ucrania y su voluntad de seguir presionando a Rusia.

R.UNIDO ELECCIONES | La circunscripción inglesa de Makerfield celebra este jueves una elección parcial para elegir a su nuevo diputado, cita en la que el alcalde de Mánchester, Andy Burnham, concurre como candidato laborista a fin de entrar en el Parlamento y desafiar eventualmente el liderazgo de Keir Starmer.

Redacción EFE Internacional

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