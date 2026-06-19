Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Alto el fuego entre Israel y Hizbulá

IRÁN GUERRA LÍBANO | Ataques israelíes marcan una sangrienta jornada en el Líbano antes de nuevo alto el fuego.

– Ya son 3.980 muertos y más de 12.000 heridos por ataques israelíes en Líbano desde marzo.

– Irán responsabiliza a EE.UU. de los ataques israelíes en Líbano y advierte de consecuencias.

2. Irán y EE.UU suspenden las conversaciones en Suiza

IRÁN GUERRA | El retraso en inicio de negociaciones nucleares EEUU-Irán acentúa de nuevo la incertidumbre

– El tráfico marítimo en Ormuz muestra signos de recuperación, aunque reina la incertidumbre.

– Irán dice que los buques que quieran cruzar Ormuz deben seguir informando a Teherán.

– Trump afirma que Irán está «acabado» y que no recibirá «ni diez centavos» de EEUU.

3. Nueva crisis entre Trump y Meloni.

ITALIA EEUU | Meloni acusa a Trump de «inventarse» que le rogó una foto y Tajani cancela visita a EE.UU.

– Sánchez se solidariza con Meloni tras el «ataque» de Trump.

4. Burnham ya tiene escaño para disputar el liderazgo a Starmer.

R.UNIDO ELECCIONES | Burnham dice que «aprovechará la oportunidad» para tratar de cambiar el Reino Unido y Starmer reitera que defenderá su liderazgo en unas eventuales primarias laboristas.

5. Evacuada la presidenta de Costa Rica

COSTA RICA PRESIDENTA | Evacuan a presidenta de Costa Rica durante una visita tras escucharse una explosión

6. Costa defiende un canal diplomático con Rusia

UE CUMBRE | Costa aclara que no pretende mediar con Rusia pero defiende abrir un «canal diplomático»

– ¿Está la UE dispuesta a hablar con Rusia?

7. Cae la reforma laboral del Gobierno Portugués

PORTUGAL TRABAJO | El inesperado rechazo de la ultraderecha tumba la reforma laboral del Gobierno portugués.

– El Gobierno de Portugal retomará la reforma laboral «en el tiempo y forma convenientes».

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

INVESTEGACIÓN BALLENAS | El misterio de las ballenas jorobadas del mar Arábigo: 70.000 años en una franja costera

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

R.UNIDO ELECCIONES | Burnham, el carismático «Rey del Norte» que busca salvar al laborismo de la deriva.

EL DATO DEL DÍA

IRÁN GUERRA LÍBANO | Aumentan a 47 los muertos por los ataques israelíes en el Líbano pese a la tregua.

NUESTROS TEMAS

BREXIT ANIVERSARIO SOCIEDAD | Boston, la ciudad más pro-Brexit, afronta nuevos costes laborales y tensiones migratorias. Por Judith Mora, desde Boston (R.Unido).

CUBA CRISIS | Cuba aprueba en tiempo récord su mayor paquete de reformas económicas en al menos 15 años. Por Juan Palop, desde La Habana.

EEUU INDEPENDENCIA | El crucial legado afroamericano en los 250 años de EEUU cobra relevancia en ‘Juneteenth’. Por Yeny García, desde Filadelfia (EE.UU.).

PENDIENTES DE

PERÚ ELECCIONES | El partido izquierdista Juntos por el Perú, del candidato presidencial Roberto Sánchez, convoca una manifestación contra los resultados de la segunda vuelta de los comicios que sitúan como virtual ganadora a la derechista Keiko Fujimori, por un estrecho margen de unos pocos miles de votos.

Redacción EFE Internacional

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