Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Las negociaciones EEUU-Irán cogen ritmo con las primeras concesiones mutuas

IRÁN GUERRA | Vance dice que Ormuz «está abierto» y que Irán ha aceptado la entrada de OIEA en el país

– EEUU autoriza la venta de crudo iraní por 60 días tras avances en conversaciones de paz

– Marco Rubio viaja a Emiratos, Kuwait y Baréin para abordar el acuerdo con Irán

– Pakistán califica de exitosa la primera ronda de diálogo entre EEUU e Irán en Suiza

– Netanyahu otorga al Ejército israelí «libertad total de acción» en el Líbano

2. Starmer se va, llega Burnham

R.UNIDO GOBIERNO | El primer ministro británico, Keir Starmer, anuncia su dimisión

PERFIL | Starmer, un primer ministro tibio e impopular que dimite sin cumplir su promesa de cambio

– La dimisión de Starmer abre una sucesión que puede durar hasta septiembre

– Andy Burnham confirma que se presentará para suceder a Starmer

– Streeting, hasta ahora aspirante al liderazgo laborista, apoya a Burnham

DOCUMENTACIÓN | Las principales controversias que han debilitado la gestión de Starmer

– La UE y el Reino Unido pospondrán la cumbre bilateral prevista para el 22 de julio

3.- Europa afronta una semana abrasadora

EUROPA CALOR | Mueren dos niños en el interior de un coche en el sureste de Francia en plena ola de calor

– Récords de calor nocturno en Francia, con la mitad del país en alerta máxima

– La máxima alerta por calor en Francia se amplía y afectará el martes al 55 % de población

– Alerta roja por calor extremo para Inglaterra y Gales

4.- Colombia se suma a la ola de la extrema derecha en América

COLOMBIA ELECCIONES | De la Espriella llama a la unidad en una Colombia dividida después de las elecciones

– De la Espriella pide a Petro y Cepeda no promover movilizaciones y actos de violencia

– La jornada electoral colombiana acabó con disturbios controlados y sin víctimas mortales

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

REINO UNIDO GOBIERNO | El exalcalde de Mánchester, Andy Burnham, confirmó este lunes que se presentará para suceder a Keir Starmer como líder del Partido Laborista y como primer ministro del Reino Unido.

EL DATO DEL DÍA

CHINA EEUU | China elevó este lunes la presión sobre Estados Unidos en su pulso comercial y tecnológico con la inclusión de diez entidades estadounidenses vinculadas a sectores de defensa y tierras raras, entre otros, en su lista de control de exportaciones, y restricciones en la contratación pública contra 46 empresas, entre ellas Lockheed Martin y Boeing Defense.

NUESTROS TEMAS

MARRUECOS URBANISMO | Zakia aún recuerda la última conversación con su vecina, apenas unas horas antes de que falleciera en el derrumbe de su edificio en un barrio popular de Fez, en el centro de Marruecos. Una tragedia que evidencia el desafío que enfrenta el país para frenar el deterioro de miles de construcciones envejecidas y en riesgo de colapso. Por Fatima Zohra Bouaziz desde Fez.

Redacción EFE Internacional

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