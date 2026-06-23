Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Abierto el estrecho de Ormuz pero siguen las versiones contradictorias sobras las negociaciones entre EE.UU e Irán

IRÁN GUERRA | Irán confirma que el estrecho de Ormuz «está completamente abierto» para barcos comerciales

– La Organización Marítima Internacional pone en marcha un plan de evacuación de Ormuz tras obtener garantías de seguridad

– Trump asegura que Irán ha aceptado someterse al más alto nivel de inspecciones nucleares

– Irán no planea permitir inspecciones del OIEA de sus plantas nucleares atacadas

– Israel incumple el alto el fuego y mata a dos personas en el sur del Líbano

– Suben a 4.192 los muertos en el Líbano desde que empezó la ofensiva israelí en marzo

– Israel y el Líbano se reúnen en Washington tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

2. Las temperaturas baten récords históricos en gran parte de Europa

EUROPA CALOR | Francia se asfixia en una jornada récord de una ola de calor que durará más días

– Las escuelas reducen jornada y avisan de problemas de transporte por calor en Inglaterra

– España roza los 44 grados durante la primera ola de calor del verano

– Bélgica se prepara para la semana más calurosa de su historia

3. Una Colombia dividida espera de De la Espriella

COLOMBIA ELECCIONES | La autoridad electoral colombiana elude dar una fecha para declarar al presidente electo

– Primeras etapas de escrutinio en Colombia muestran coincidencia del 99,997 % con preconteo

– Trump suma un nuevo aliado con De la Espriella y entierra la tensa etapa con Petro

– De la Espriella dice que Colombia se sumará al Escudo de las Américas el 7 de agosto

4. Más presión económica para Cuba

EEUU CUBA | EEUU sanciona a 5 entidades cubanas, 3 vinculadas a Gaesa, y a una familiar de los Castro

– Supremo de EE.UU. falla a favor de que ExxonMobil reclame por bienes confiscados en Cuba

EL DATO DEL DÍA

FRANCIA CALOR | El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, indicó este martes que desde el comienzo el día 18 de la ola de calor que sacude el país han muerto ahogadas 40 personas, «esencialmente jóvenes».

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

EEUU JUSTICIA | El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió este martes que los rastafaris no pueden demandar a los funcionarios de prisiones por cortarles sus rastas en contra de su voluntad mientras están encarcelados.

PENDIENTES DE

EEUU TRUMP | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da un discurso en Pensilvania.

IRÁN GUERRA LÍBANO | Delegaciones de Israel y del Líbano celebran su quinta ronda de negociaciones de paz en Washington, en esta ocasión con conversaciones que se prolongarán durante tres días.

Redacción EFE Internacional

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