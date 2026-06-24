Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Diferentes versiones sobre las inspecciones nucleares

IRÁN GUERRA | El director general del OIEA dice que las inspecciones en Irán empezarán «pronto»

– Irán niega los anuncios de Trump y Grossi sobre próximas inspecciones nucleares

– Trump amenaza con terminar las negociaciones si Irán cobra peajes en el estrecho de Ormuz

– Unos 31 buques por día están pasando por Ormuz, según plataforma de monitoreo marítimo

– El Tesoro de EE.UU. supervisará los fondos iraníes congelados cuando sean liberados

– Rubio aborda con presidente emiratí el tránsito en Ormuz en inicio de su gira por el Golfo

– Netanyahu afirma que, mientras gobierne, Israel seguirá ocupando el sur del Líbano

– El diálogo Israel-Líbano «sigue avanzando» en segundo día de conversaciones en Washington

– Suben a 19 los muertos en ataques israelíes contra el Líbano en las últimas 24 horas

2. La ola de calor no abandona Europa

EUROPA CALOR | La ola de calor afecta a 24 países europeos y se extenderá durante las 2 próximas semanas

– El calor sofocante altera servicios, transportes y escuelas en el oeste y centro de Europa

– La alerta máxima por calor en Francia se amplía el jueves a tres cuartas partes del país

– El Reino Unido registra su récord histórico de temperatura en un mes de junio, de 35,8°C

3. De la Espriella a un paso de la presidencia de Colombia

COLOMBIA ELECCIONES | El izquierdista Iván Cepeda acepta la derrota y reconoce el triunfo de De la Espriella

– El Centro Democrático de Álvaro Uribe se ofrece como partido de Gobierno de De la Espriella en el Congreso

4. Un caso ébola en Francia

ÉBOLA BROTE | Detectado un caso de ébola en Francia de un médico que regresó de la RD del Congo

– La OMS ensayará dos posibles tratamientos contra el ébola Bundibugyo en la RD del Congo

– La RD del Congo eleva a 277 los muertos y 1.094 los casos confirmados de ébola

LA PROTAGONISTA DEL DÍA

PERÚ ELECCIONES | En su cuarto intento, la derechista Keiko Fujimori ha conseguido ganar las elecciones presidenciales en Perú al aventajar a su rival Roberto Sánchez por un margen ya imposible de revertir con lo que queda de escrutinio.

EL DATO DEL DÍA

ONU DESARROLLO | Al menos 655 millones de personas en el mundo seguían sin acceso a la electricidad en 2024 y unos 2.000 millones continuaban utilizando combustibles y tecnologías contaminantes para cocinar, una situación que evidencia que el mundo no avanza al ritmo necesario para cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de acceso universal a la energía para 2030.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

UE TRABAJO | La Confederación Europea de Sindicatos (CES) exhortó este miércoles a la Comisión Europea a que garantice por ley las pausas de hidratación para proteger a los trabajadores durante las altas temperaturas, como hace la FIFA con los futbolistas en el Mundial de fútbol.

NUESTROS TEMAS

TRINIDAD Y TOBAGO INMIGRACIÓN | La situación en el Centro de Detención de Inmigrantes de Trinidad y Tobago preocupa a las organizaciones de apoyo a migrantes debido al acceso limitado a los detenidos, en su mayoría venezolanos, cuyo número podría aumentar ya que las autoridades están revisando sus medidas de control. Elena Varisca desde Puerto España.

PENDIENTES DE

EEUU OTAN | El presidente de EE.UU., Donald Trump, se reúne en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, días después de que el Pentágono dijera que quiere revisar su despliegue de tropas en Europa y volviera a subrayar su decepción con socios como España o Francia por su falta de apoyo en la guerra contra Irán.

Redacción EFE Internacional

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