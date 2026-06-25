Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Devastador terremoto en Venezuela

VENEZUELA TERREMOTO | El Gobierno venezolano cifra en 164 los fallecidos y 971 heridos en los terremotos

– Caos y desolación en La Guaira, una ciudad destrozada por los derrumbes en Venezuela

– Gobierno de Venezuela crea un fondo de 200 millones de dólares para atender la emergencia

– Estados Unidos despliega equipos de rescate en Venezuela tras los terremotos

– Siete países de la UE envían ayuda a Venezuela a través del mecanismo de protección civil

– El doblete sísmico, un fenómeno poco habitual: la ruptura de una falla dispara la de otra

2. El calor no deja Europa

EUROPA CALOR | El calor extremo sigue asfixiando Europa, con más impacto en Alemania, R.Unido y Francia

– La ola de calor en España deja 212 muertes atribuibles a las altas temperaturas

– Muere un tercer niño en Francia tras quedar atrapado en un coche durante la ola de calor

– Suiza interrumpirá el funcionamiento de una de sus centrales nucleares por la ola de calor

– Hecatombe en la avicultura francesa: el calor mata a cientos de miles de aves de corral

3. Ormuz y los inspectores en el centro de las negociaciones

IRÁN GUERRA | Rubio dice que es «inaceptable» que Irán imponga tarifas al tránsito de buques por Ormuz

– Irán advierte contra el tránsito por Ormuz por rutas «no autorizadas»

– Los futuros acuerdos sobre Ormuz «no implicarán imponer tarifas de tránsito», asegura Omán

– Un «proyectil desconocido» impacta en un carguero en Ormuz, según una agencia británica

– Rubio dice que Israel y Líbano están cerca de alcanzar «una declaración de intenciones»

– Elevan a 19 los muertos por ataques israelíes en el Líbano durante las últimas 24 horas

4. Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia

COLOMBIA ELECCIONES | Consejo electoral entrega a De la Espriella credencial como presidente electo de Colombia

– De la Espriella da un mes a los grupos armados colombianos para someterse a la justicia

– De la Espriella dice que liderará la «reconstrucción» de Colombia

5. El Supremo de EEUU avala las políticas migratorias de Trump

EEUU INMIGRACIÓN | El Supremo de EEUU permite a Trump frenar solicitantes de asilo en la frontera con México

– Supremo de EEUU respalda a Trump y avala revocar amparo migratorio para haitianos y sirios

EL DATO DEL DÍA

EEUU PENA DE MUERTE | Las autoridades de Florida tienen previsto ejecutar este jueves a Dusty Ray Spencer, un condenado a muerte por asesinar a su esposa, en la novena aplicación de la pena capital en el estado en lo que va de año, después de que en 2025 alcanzara un récord histórico de 19 ajusticiamientos.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

ITALIA VESPA | Miles de aficionados se han congregado este jueves en Roma para conmemorar el 80º aniversario de la Vespa, el legendario scooter nacido en 1946 que regresa a su país de origen para reivindicar la vigencia de su diseño y su mecánica clásica.

NUESTROS TEMAS

VENEZUELA TERREMOTO | «No te vayas, no me dejes», ruega Amir, un joven de 16 años que tiene un edificio entero sobre su cuerpo tras los terremotos de 7,5 y 7,2 en Venezuela. Bárbara Agelvis Maza desde Catia La Mar (Venezuela)

PENDIENTES DE

MÉXICO ESPAÑA | La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reúne este jueves en Ciudad de México con el rey Felipe VI de España, un encuentro que simboliza el fin de un periodo de tensiones y abre la puerta a una nueva etapa de cooperación bilateral.

Redacción EFE Internacional

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