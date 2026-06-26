Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Sigue aumentando el número de muertos en Venezuela

VENEZUELA TERREMOTO | Se elevan a 589 las personas fallecidas por los dos terremotos en Venezuela

– La ONU estima que 6,76 millones de personas se han visto afectadas por los terremotos

– Dieciséis países ya han enviado equipos de rescate para asistir en Venezuela, según la ONU

– Reclaman maquinaria para recuperar cadáveres en zona afectada por terremotos en Venezuela

– OMS recuerda que las primeras 72 horas tras los terremotos son críticas para salvar vidas

2. La tregua en Oriente Medio en peligro

IRÁN GUERRA | Trump acusa a Irán de violación «insensata» de la tregua por ataque a buque en Ormuz

– Irán insiste en que se deben seguir sus rutas para cruzar Ormuz tras el ataque a un buque

– Irán tacha de «intervencionista» y «provocador» el comunicado de países del golfo y EE.UU.

– Al menos 2.500 marineros, evacuados de Ormuz en tres días, dice la Organización Marítima Internacional

– Emiratos Árabes insta a Irán a ser buen «vecino» y garantizar la navegación en Ormuz

– El Ejército de Israel mata a siete personas en el Líbano, pese al alto el fuego

3. Los drones ucranianos asedian Moscú

UCRANIA GUERRA | Rusia derriba 660 drones ucranianos en el mayor ataque nocturno de la guerra

– Rusia ataca con misiles balísticos infraestructura industrial del centro de Ucrania

– Moscú instala baterías antiaéreas en edificios residenciales ante ataques ucranianos

– La UE extiende otro año las sanciones económicas a Rusia por la invasión de Ucrania

4. Europa sigue presa del calor extremo

EUROPA CALOR | Casi la mitad de ciudades europeas baten récords de estrés térmico durante la ola de calor

– La mitad de los departamentos franceses, aún en alerta roja por calor extremo el sábado

– Organización Meteorológica Mundial: «hay que acostumbrarse, lamentablemente» a los récords de temperatura

– Francia cancela la Marcha del Orgullo de París y otros eventos por el calor extremo

5. Siguen creciendo los contagios de ébola en Congo

RD CONGO ÉBOLA | La RD del Congo supera la barrera de los 300 muertos confirmados por el brote de ébola

– Un estudio apunta a que el brote de ébola puede llegar a Sudán del Sur

EL DATO DEL DÍA

VENEZUELA TERREMOTO | La presidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que la cifra de fallecidos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron a su país se eleva ya a 589 y a 2.980 los heridos, al tiempo que confirmó que ya se han producido 214 réplicas.

NUESTROS TEMAS

IRÁN GUERRA LÍBANO | Desde las castigadas calles de la ciudad meridional de Nabatieh, Ali Yunes conmemora el martirio del imán Husein, figura central del chiísmo, junto a decenas de jóvenes y hombres vestidos con túnicas blancas empapadas de sangre en medio de edificios derruidos por bombardeos israelíes. Rosa Soto desde Nabatieh (Líbano)

EEUU LATINOAMÉRICA | Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha interferido en las elecciones de Latinoamérica al expresar su respaldo a candidatos de ultraderecha y rechazar a sus rivales, sumando al menos hasta cuatro mandatarios afines en la región.

PENDIENTES DE

IRÁN GUERRA LÍBANO | Delegaciones de Israel y Líbano siguen negociando en Washington y parecen estar cerca de lograr un acuerdo marco para la paz en el país.

Redacción EFE Internacional

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