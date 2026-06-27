Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Continúan los esfuerzos por rescatar a personas entre los escombros

VENEZUELA TERREMOTO | Venezuela vive horas cruciales para el rescate de víctimas, 72 horas después del terremoto.

– El balance oficial es de al menos 920 muertos y 3.360 heridos

– Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas internacionales para atender a las víctimas de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del miércoles

2. EE.UU e Irán intercambian ataques y acusaciones

IRÁN GUERRA | Irán acusa a Estados Unidos de violar el memorando de entendimiento firmado entre ambos países tras sus ataques contra la costa iraní, y justificó la posterior respuesta de Teherán contra objetivos estadounidenses como un acto de “legítima defensa”.

-Israel afirma que permanecerá en el sur de Líbano de forma «prolongada» hasta que se desarme Hizbulá

-El Ejército israelí bombardeó este sábado la zona de Nabatieh, en el sur del Líbano, un día después de la firma de un acuerdo marco en Washington entre Israel y el Líbano.

-El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, considera como «una humillación, una vergüenza y una renuncia a la soberanía» el acuerdo marco firmado en Washington entre Israel y el Líbano,

3.- Rusia y Ucrania intensifican el intercambio de ataques

UCRANIA GUERRA | -La Fuerza Aérea ucraniana derriba 113 drones rusos en ataque con nueve heridos en Zaporiyia

-Una persona murió hoy y otras once fueron hospitalizadas en Volgogrado, en el sur de Rusia, a consecuencia de un ataque ucraniano con misiles

-Un ataque con drones de las fuerzas de Rusia contra la norteña ciudad ucraniana de Sumi causó 18 heridos, indicaron este sábado las autoridades locales

-Zelenski confirma el uso de misiles Flamingo contra fábrica de armas rusa en Volgogrado

-Rusia informa de la conquista de una nueva localidad en la región ucraniana de Dnipropetrovsk

4.-Mekkhala provoca fuertes lluvias, deslizamientos de tierra y múltiples heridos en Japón

JAPÓN TIFÓN |La tormenta tropical Mekkhala provoca fuertes lluvias y deslizamientos de tierra en el oeste de Japón, donde las autoridades reportan al menos siete heridos y casi 200.000 personas bajo órdenes de evacuación

EL DATO DEL DÍA

UCRANIA GUERRA | El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denuncia que en la última semana Rusia atacó a Ucrania con 1.500 bombas guiadas, 1.400 drones y 19 misiles de distinto tipo.

NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

ITALIA VESPA-Miles de apasionados de la Vespa han tomado este sábado Roma para celebrar los 80 años de historia de esta mítica motocicleta,

PROTAGONISTA DEL DIA

MADONNA – La cantante estadounidense Madonna asegura que grabar una canción para su próximo álbum con su hija mayor, Lourdes Leon, fue una «experiencia muy sanadora»

NUESTROS TEMAS

UCRANIA GUERRA| Ucrania ha puesto en marcha un plan para presionar a Rusia a favor de la paz, advirtiendo a Moscú de que la línea del frente actual no servirá necesariamente de base para eventuales negociaciones si mantiene sus exigencias maximalistas. Por Rostyslav Averchuk desde Leópolis (Ucrania)

JOSCHKA FISCHER |El exministro de Asuntos Exteriores alemán Joschka Fischer considera en una entrevista con EFEA que «Europa está sola» y debe asumirlo y ocuparse de sus propios problemas, lo que saldrá caro y resultará difícil pero, según él, no hay alternativa posible. Por Rodrigo Zuleta desde Berlín

FRANCIA MIRÓ |Buscándose a sí mismo, en 1956 Joan Miró decidió alejarse de los grandes centros culturales e instalarse en Mallorca. Ese movimiento, que dio paso a una nueva era vital y artística del catalán, protagonizará hasta el final del año una exposición en Perpiñán, surgida del hermanamiento de la ciudad fronteriza francesa con Palma de Mallorca.Por Nerea González desde Perpiñán

MUSEO CÉRET | En la pequeña población de apenas 7.000 habitantes de Céret (Francia), el forastero espera encontrar tiendas de vino y queso de la región, pero no puede imaginar toparse con un Museo de Arte Moderno con obras de artistas tan famosos como Pablo Picasso, Marc Chagall y Henri Matisse. Por Lara Malvesí desde Céret

Redacción EFE Internacional

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