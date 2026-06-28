Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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1. Venezuela refuerza búsqueda de sobrevivientes en el quinto día desde el doble terremoto

VENEZUELA TERREMOTO | Venezuela ha reforzado la búsqueda de sobrevivientes del doble terremoto el pasado miércoles, con un mayor despliegue de maquinaria pesada para remover escombros de edificios derrumbados y con la llegada de más grupos de rescatistas de otras naciones.

– Cuando han pasado más de 100 horas desde el doble terremoto que sacudió Venezuela, Lohengry Fuentes y su familia se encuentran en un espacio abierto en La Guaira, zona cero de la devastación, que han improvisado como refugio, donde no hay baños y cientos de personas han instalado cocinas para preparar sus propios alimentos mientras reciben donaciones de voluntarios. Por Ricardo Barbar desde Catia La Mar (Venezuela)

2. Los ataques en la región no cesan a pesar de los principios de acuerdo entre EE.UU. e Irán e Israel y el Líbano

IRÁN GUERRA | Irán acusa este domingo a Estados Unidos de volver a violar el memorando de entendimiento firmado entre ambos países y amenaza con actuar «con mayor firmeza que antes»

-Irán afirmó este domingo que destruyó ocho infraestructuras militares estadounidenses en Kuwait y Baréin.

-Baréin y Kuwait afirmaron este domingo que han interceptado nuevos misiles y drones lanzados por Irán la pasada madrugada contra su territorio

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, reivindicó este domingo desde Bagdad que su país es el único responsable de que el tráfico en el estrecho de Ormuz vuelva a los niveles previos a la guerra iniciada a finales de febrero, y avisó de que cualquier otra intervención «retrasará la reapertura».

-El Ejército israelí confirma este domingo la muerte de varios presuntos milicianos de Hizbulá en un bombardeo contra Nabatieh, sur de Líbano, el primero desde la firma del acuerdo-marco en Washington para poner fin al conflicto.

3.- Pese al alto el fuego vigente, desde octubre de 2025, Israel continúa perpetrando ataques en Gaza a diario

ISRAEL PALESTINA| El Ejército israelí mató este domingo a dos palestinos e hirió al menos a otro en un ataque con dron en Beit Lahia, norte de la Franja de Gaza

4.- Rusia y Ucrania intensifican el intercambio de ataques

UCRANIA GUERRA | El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este domingo la conquista de una nueva localidad en la región ucraniana de Dnipropetrovsk y otra en la vecina Zaporiyia.

-El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó este domingo de un ataque nocturno contra dos refinerías de petróleo de Rusia.

– Al menos dos personas perdieron la vida y otras 16 resultaron heridas en un ataque ruso contra la ciudad oriental ucraniana de Zaporiyia en el que las fuerzas de Rusia utilizaron dos bombas guiadas.

4.- Once muertos al estrellarse una avioneta en el este de Francia

FRANCIA AVIÓN| Once personas han fallecido este domingo al estrellarse la avioneta en la que viajaban para hacer paracaidismo en las afueras de la ciudad de Nancy, en el este de Francia.

-La sección de Accidentes Colectivos de la Fiscalía de París abre una investigación por el accidente de avioneta con 11 muertos

5.-Mueren 14 personas al estrellarse un helicóptero de la petrolera Aramco en Arabia Saudí

A.SAUDÍ ACCIDENTE | Catorce personas murieron este domingo al estrellarse el helicóptero en el que viajaban, perteneciente a la compañía petrolera saudí Aramco, en Ras Tanura, en la costa oriental de Arabia Saudí

EL DATO DEL DÍA

IRAN GUERRA LÍBANO| Las víctimas por la ofensiva israelí desde que comenzó el pasado 2 de marzo han seguido subiendo hasta alcanzar 4.246 muertos y 12.190 heridos.

NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

ALEMANIA CALOR| Los bomberos que trabajan contra un incendio forestal cerca de la población alemana de Bad Kreuznach, en el oeste germano, han encontrado como dificultad añadida a la ola de calor que sufre el país centroeuropeo las detonaciones de munición de la Segunda Guerra Mundial presente en el lugar del fuego.

NUESTROS TEMAS

ISRAEL PALESTINA| En una inédita decisión, las autoridades israelíes decidieron este mes transferirse la gestión urbanística de la Tumba de los Patriarcas de Hebrón (Cisjordania), uno de los lugares santos del mundo más venerados por musulmanes y judíos, en una ruptura del protocolo de esta ciudad acordado en 1997 que, según el Gobierno palestino, amenaza con borrar la herencia islámica del enclave. Por Guillermo Azábal desde Hebrón (Cisjordania)

CHILE NUTRICIÓN| Chile fue el primer país del mundo en implementar en 2016 un sistema obligatorio de sellos frontales en alimentos y bebidas para advertir sobre componentes nutricionales, una normativa que ha sido replicada en distintos países del mundo y continúa siendo objeto de estudio y reconocimiento internacional. Por Juan José Díez Góez desde Santiago de Chile

DÍA ORGULLO |En Ciudad de México, algunas barberías están desafiando las normas de género del sector al dejar atrás categorías como «corte de dama» y «corte de caballero» para construir espacios seguros para la comunidad LGTBI, ‘queer’ y no binaria. Por María Julia Castañeda desde Ciudad de México (Texto) (Foto) (Video

PENDIENTES DE

DÍA ORGULLO- La ciudad de Nueva York celebra este domingo el Desfile del Orgullo LGTBIQ+, una de las mayores manifestaciones del mundo en favor de los derechos del colectivo, que recorre Manhattan con miles de participantes en las calles.

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Redacción EFE Internacional

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