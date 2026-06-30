Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

Compartir

4 minutos

DESTACADOS

1. Venezuela prosigue el rescate pese a la menor posibilidad de hallar personas con vida y aumenta la inquietud por la situación humanitaria.

VENEZUELA TERREMOTO | Los intentos de rescatar personas con vida continúan este martes en Venezuela cuando se cumplen seis días desde el doble terremoto que ha causado al menos 1.719 muertos, principalmente por el colapso de numerosos edificios.

– La situación humanitaria en las zonas afectadas «se ha deteriorado rápidamente», según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que coordina la respuesta sobre protección y refugio para los damnificados.

– Un niño de tres años fue rescatado en la madrugada de este martes en Los Corales (La Guaira) tras permanecer casi seis días atrapado entre los escombros.

– Médicos y enfermeras de hospitales públicos en Caracas atienden a los heridos por el doble terremoto del pasado miércoles con salarios base de menos de un dólar al mes.

– Los españoles muertos en el doble terremoto de Venezuela suben a 19 y hay otros 131 desaparecidos.

– La líder opositora venezolana María Corina Machado denunció que el Gobierno cerró el espacio aéreo comercial para impedir su regreso al país a donde planeaba viajar para apoyar a las víctimas de los terremotos.

– México enviará siete plantas eléctricas de emergencia y prepara un barco con víveres e insumos.

– Brasil anunció un quinto vuelo humanitario cargado con equipos para ampliar un hospital de campaña, personal médico militar y especialistas en telecomunicaciones.

2. Delegaciones de EE.UU. e Irán estarán en Catar, pero sin negociaciones directas.

IRÁN GUERRA | Catar confirmó este martes la llegada a Doha de los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, pero negó que vaya a haber una reunión de alto nivel y directa entre Estados Unidos e Irán en medio de las tensiones bilaterales.

– Irán insistió en que su delegación viajará mañana a Catar, pero no para reunirse con la de EE.UU. sino para tratar con los mediadores cuestiones del acuerdo de paz.

– El Líbano contabiliza 21 nuevas muertes por la ofensiva israelí en las últimas 24 horas.

– Netanyahu afirma desde el Líbano: «Mientras Hizbulá permanezca aquí armado, nos quedaremos»

3.- El Tribunal Supremo de EE.UU. endosa un revés a Trump sobre derecho a la ciudadanía pero permitir limitar el acceso de personas trans al deporte femenino escolar y universitario.

EEUU JUSTICIA | El Supremo de EE.UU. consideró ilegal la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para limitar la ciudadanía de personas nacidas en territorio estadounidense como hijos de padres indocumentados o con visados temporales, un derecho que la corte considera consagrado en la Constitución.

– Los líderes de los Caucus Hispano, de Asia Pacífico y Negro del Congreso consideraron que esta decisión del Supremo supone una victoria sobre Trump.

– Tras la decisión del Supremo, Trump exigió al Congreso que termine con la ciudadanía por nacimiento.

– El máximo tribunal estadounidense, por otra parte, avaló las leyes estatales que prohíben a atletas transgénero participar en equipos femeninos de competiciones escolares y universitarias, al concluir que esas normas no vulneran la Constitución.

EL DATO DEL DÍA

BIELORRUSIA CALOR | Bielorrusia registró el lunes un récord de temperaturas desde que hay registros, con un pico de 40,4 grados, se anunció este martes.

NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

SPIDERMAN MESSI | Lionel Messi y Tom Holland protagonizan un video promocional publicado hoy del filme ‘Spider-Man: Brand New Day’, que se estrena el próximo 29 de julio y en el que el futbolista argentino tiene un divertido encuentro con el superhéroe.

NUESTROS TEMAS

MARRUECOS FEMINISMO | Rabat – Marruecos da un paso en la educación sexual y lanza ‘Ask Marwa’, un chatbot confidencial y gratuito en WhatsApp diseñado para responder a las dudas de las adolescentes sobre salud menstrual y reproductiva en un país donde este tema es tabú.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245