Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Drones y perros para evaluar el rescate de Fabio, de 9 años.

VENEZUELA TERREMOTO | Rescatistas despliegan drones y perros para evaluar el rescate de Fabio, de 9 años, que permanece desde nueve días bajo un edificio derrumbado en Venezuela.

– Militarización y filas por comida, así está Venezuela nueve días después del terremoto.

– El Gobierno de Trump frenó la vuelta de Machado a Venezuela tras los sismos, según el WSJ.

– María Corina Machado dice que no ha solicitado protección para regresar a Venezuela.

– Rosalía realiza una donación a Unicef en apoyo a la infancia de Venezuela y Shakira anuncia que fundación de la FIFA donará 500.000 dólares para ayudar a Venezuela.

– Aumentan a 30 los españoles fallecidos en Venezuela y a 155 los desaparecidos.

2. Comienza el homenaje a Alí Jameneí

IRÁN GUERRA | Irán comienza los mayores funerales de su historia para despedir a Alí Jameneí.

3. Dimite el primer ministro de Moldavia

MOLDAVIA GOBIERNO | Dimite el primer ministro de Moldavia, Alexandru Munteanu.

4. Los hutíes amenazan con atacar intereses de Arabia Saudí

YEMEN CONFLICTO | Los hutíes amenazan con atacar intereses de A.Saudí si sigue bloqueando su espacio aéreo

5. Los lefebvrianos critican las sanciones del Vaticano

VATICANO LEFEBVRIANOS | El superior de los lefebvrianos tacha de injustas e inválidas las sanciones del Vaticano

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

HARUKI MURAKAMI | Murakami regresa a las librerías de Japón con su nueva novela, ‘La historia de Kaho’.

EL DATO DEL DÍA

SUDÁFRICA XENOFOBIA | Más de 56.000 zimbabuenses vuelven a su país huyendo de los ataques xenófobos en Sudáfrica.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

ARGENTINA CIENCIA | Nace en Argentina el primer cerdo clonado para trasplantes de Latinoamérica.

NUESTROS TEMAS

EEUU VENEZUELA | Venezuela cumple seis meses sin Nicolás Maduro devastada por los terremotos. Por Carlos Seijas Meneses, desde Caracas.

PENDIENTES DE

VENEZUELA TERREMOTO | Se espera que el Gobierno venezolano anuncie este viernes nuevas medidas económicas.

EEUU INDEPENDENCIA | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el icónico Monte Rushmore en la víspera del 250 aniversario de la independencia del país.

TAYLOR SWIFT | Nueva York está pendiente este viernes de la boda de la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce en el Madison Square Garden, mientras un medio especializado asegura que la pareja ya se casó en una ceremonia privada, aunque ni los artistas ni sus representantes lo han confirmado oficialmente.

PAPA EEUU | En víspera del 250 aniversario de la independencia estadounidense, el papa León XIV pronunciará un discurso virtual en directo desde el Vaticano durante la ceremonia pública de entrega de la 38ª Medalla de la Libertad en el Centro Nacional de la Constitución en el Independence Mall de Filadelfia.

PERÚ ELECCIONES | El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, la máxima autoridad electoral del país, proclama, tras varias semanas de tenso escrutinio, los resultados de la segunda vuelta de los comicios presidenciales, que dan como ganadora a la derechista Keiko Fujimori.

ITALIA CINE | El Circo Máximo de Roma acoge la proyección de la película ‘Gladiator’ de Ridley Scott, con la interpretación de su célebre banda sonora en directo por parte de la orquesta y el coro de la Ópera de la capital italiana.

Redacción EFE Internacional (34)913 46 710 00

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