Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Venezuela evalúa los daños en infraestructuras mientras se reduce al mínimo la posibilidad de rescatar supervivientes

VENEZUELA TERREMOTO |Venezuela evalúa los daños causados en infraestructuras cuando se cumplen diez días de los devastadores terremotos que han causado al menos 2.645 muertos y se reduce al mínimo la probabilidad de rescate de supervivientes.

-La tensión después del doble terremoto en Venezuela aumenta entre los centenares de desalojados que aún no han sido reubicados y llevan 10 días durmiendo en las calles

2- Comienzan en Irán los funerales públicos de Alí Jameneí

IRÁN GUERRA| Miles de personas acuden a despedir al líder supremo, Alí Jameneí, fallecido hace más de cuatro meses en los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, primer día de la guerra.

-Irán nombra al almirante Alí Ozmaei como nuevo comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria, cuerpo de élite que trata de mantener el control del estrecho de Ormuz en un pulso con Estados Unidos.

EEUU INDEPENDENCIA|

3. A.Saudí dice responderá con fuerza sin precedentes si hutíes de Yemen atacan su territorio

YEMEN CONFLICTO | Arabia Saudí advierte que la coalición militar que lidera responderá con «firmeza» y con «fuerza sin precedentes» si los rebeldes hutíes del Yemen atacan el territorio y los aeropuertos saudíes.

-El Consejo de Liderazgo Presidencial (CLP) del Yemen, reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudí, acusó a Irán de «violar la soberanía» de su país y de «amenazar la seguridad de la región»

4. Ucrania niega que Rusia haya tomado la estratégica ciudad de Kostiantínivka

UCRANIA GUERRA| Ucrania niega que la estratégica ciudad de Kostiantínivka, en el este del país invadido, haya sido tomada por las fuerzas rusas, como asegura Rusia.

-El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó este sábado el nuevo ataque ucraniano contra una terminal petrolera en San Petersburgo en el marco de su estrategia de mermar con bombardeos de largo alcance la maquinaria bélica del Kremlin.

5-Un muerto y varios heridos en Gaza por ataque israelí con dron de reconocimiento

ISRAEL PALESTINA| Un ataque israelí con dron de reconocimiento contra un grupo de civiles al este de Gaza mató este sábado a una persona e hirió a varias.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

R.UNIDO GOBIERNO |El primer ministro británico, Keir Starmer, afirma que la decisión de renunciar al cargo, así como al liderazgo del Partido Laborista, fue «profundamente personal» y «realmente difícil».

EL DATO DEL DÍA

ITALIA MÚSICA | El concierto del cantautor italiano Ultimo desbordó este sábado la periferia de Roma, donde 250.000 personas están llamadas a asistir a la explanada de Tor Vergata, en el mayor espectáculo musical por número de entradas vendidas de la historia de Italia.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

R.UNIDO MÚSICA | Tres décadas después de su lanzamiento, el emblemático tema ‘Wonderwall’ de la banda de rock británica Oasis se ha erigido como el himno sentimental de la selección de Inglaterra y de toda su afición en este Mundial de Fútbol de 2026.

NUESTROS TEMAS

VENEZUELA TERREMOTO| Álvaro, Abdiel y Alejandra, tres compañeros de pódcast que son ciegos, escucharon en Caracas vidrios, movimientos de tierra, pedazos de pared cayendo y gritos, sobre todo gritos, al momento del doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela, que ha dejado más de 2.600 muertos. Por Ricardo Barbar desde Caracas

IRÁN GUERRA| Con llantos, golpes en el pecho y llamadas a la venganza, miles de iraníes comenzaron este sábado a despedir al asesinado líder supremo Alí Jameneí en Teherán. Por Jaime León desde Teherán

EEUU INDEPENDENCIA |El 250 aniversario de Estados Unidos llega marcado por un choque de narrativas: mientras el presidente Donald Trump centra la celebración en el patriotismo y la identidad nacional blanca, los historiadores recuerdan que amplias zonas del actual territorio estadounidense ya contaban con presencia hispana preexistente a las Trece Colonias. Por Mónica Rubalcava desde los ángeles (EEUU)

ISRAEL PALESTINA| Los relatos de los miles de enfermos ‘atrapados’ en Gaza: «Quiero salvar a mis hijos». Crónica desde la Franja de Gaza

CHILE CRIMEN ORGANIZADO| Desarticular la estructura financiera del Tren de Aragua debe ser una prioridad para combatirlo, afirmó a EFE el fiscal chileno Héctor Barros, quien tras lograr la extradición desde Colombia de dos de sus miembros advierte que la falta de cooperación efectiva de Venezuela sigue siendo uno de los principales obstáculos para derrotar a esta red criminal en la región. Por Sebastián Silva desde Santiago de Chile.

PENDIENTES DE

EEUU INDEPENDENCIA

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia este sábado en Washington un discurso para conmemorar el aniversario 250 de la independencia del país, en una jornada que también incluye un gran desfile nacional por el centro de la capital y culminará con un espectáculo de fuegos artificiales.

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Nueva York – Nueva York acoge una flota de grandes veleros de todo el mundo y una exhibición militar naval y aérea para celebrar el aniversario 250 de la fundación de Estados Unidos, así como un espectáculo de fuegos artificiales en la noche patrocinado por la cadena de grandes almacenes comerciales Macy’s.

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