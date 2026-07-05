Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1.La retira de escombros centra las operaciones en Venezuela 11 días después de los terremotos

VENEZUELA TERREMOTO| La remoción de escombros de los edificios colapsados en La Guaira (norte), el estado más golpeado por el desastre, ocupa principalmente a las autoridades de Venezuela mientras las operaciones de rescate disminuyen 11 días después del doble terremoto.

– Un total de 10.702 personas se encuentran alojadas en 79 campamentos transitorios que fueron habilitados tras los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela

-El papa León XIV recordó este domingo a las víctimas del terremoto de Venezuela y aseguró que reza por el pueblo venezolano en este «momento tan difícil», tras el rezo del ángelus dominical.

2.Irán celebra el rezo fúnebre por Jameneí en el segundo día de los funerales públicos

IRÁN GUERRA|Irán celebró este domingo el rezo fúnebre por el asesinado líder supremo Alí Jameneí, que contó con la participación de decenas de miles de personas y en el que resonaron las llamadas de venganza contra Estados Unidos e Israel.

-Islamabad y Burgenstock se perfilan como sede de una nueva ronda técnica entre EEUU e Irán

-Catar levanta las restricciones a la «actividad marítima» aprovechando la calma en el golfo Pérsico

3.Las defensas antiaéreas rusas derriban 71 drones ucranianos sobre tres regiones rusas y la península ucraniana de Crimea.

UCRANIA GUERRA| Ucrania dice que ha casi duplicado los ataques contra objetivos en Rusia

-Ucrania derriba 112 drones rusos y tres misiles en ataque ruso contra el país

-Zelenski hablará con Trump en cumbre de OTAN sobre renovado intento de mediación de EE.UU y la «posibilidad real» de poner fin a la guerra rusa.

-El Kremlin niega que ataques de Kiev se dirijan contra infraestructura militar sino civil

4.La OPEP+ subirá su oferta de crudo en 188.000 barriles diarios a partir de agosto

OPEP+ REUNIÓN| La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, acordó este domingo elevar su producción petrolera en agosto por quinto mes consecutivo, añadiendo 188.000 barriles diarios a partir del primer día del próximo mes.

5.Turquía detiene a decenas de activistas y políticos críticos con la OTAN

OTAN CUMBRE | La Policía turca ha detenido este domingo a decenas de activistas de partidos opositores y organizaciones de izquierda críticos con la OTAN, en el marco de las estrictas medidas de seguridad previas a la cumbre de la Alianza Atlántica que arrancará en Ankara el próximo martes.

– Los líderes de la OTAN se reúnen el martes y el miércoles en Ankara para hacer balance de sus progresos en gasto en defensa e impulsar acuerdos millonarios con la industria militar, además de garantizar un nuevo apoyo financiero a Ucrania

EL PROTAGONISTA DEL DIA

HARRY STYLES | El cantante británico Harry Styles ha batido el récord de conciertos celebrados en el estadio londinense de Wembley, superando los máximos conseguidos hasta ahora por Taylor Swift y Coldplay, tras completar este fin de semana una residencia de 12 fechas como parte de su última gira mundial ‘Together, Together’.

EL DATO DEL DIA

FOXCONN VENTAS| Las ventas de la taiwanesa Foxconn crecen un 34,9 %, hasta los 147.000 millones de euros, en el primer semestre gracias a la IA.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

VENEZUELA TERREMOTO| Un grupo de 30 restaurantes de Lima se unieron este domingo para ofrecer diversas y originales versiones de la cachapa, plato típico de la gastronomía venezolana, y el 100 % de lo recaudado será donado a la organización a World Central Kitchen (WCK) que cocina y reparte comida a los afectados por los terremotos de Venezuela

NUESTROS TEMAS

IRÁN GUERRA | Docenas de miles de personas participaron este domingo en los rezos por el líder supremo Alí Jameneí en Teherán, en un acto lleno de fervor religioso y con llamadas de “Muerte a Trump”, en la segunda jornada de los funerales públicos del dirigente asesinado por Estados Unidos e Israel. Por Jaime León desde Teherán

UCRANIA GUERRA| Shcherbovets (Ucrania), 5 jul (EFE).- Los planes de construir decenas de aerogeneradores en algunas de las crestas más altas de los Montes Cárpatos ucranianos occidentales, como parte del esfuerzo por descentralizar la generación eléctrica ante los ataques rusos, generan preocupación entre residentes y ecologistas, que temen daños irreparables a uno de los paisajes naturales más prístinos de Europa. Por Rostyslav Averchuk desde Shcherbovets (Ucrania)

CHILE HOSPITALES| Ataviados con un pañuelo en el que se lee el término ‘dogtor’, Leia, Habana, Bimba y Bartolo son cuatro perros que cada semana visitan la unidad de manejo de dolor de un hospital de Santiago, como parte de una terapia pionera en Chile que busca mejorar la calidad de vida de los pacientes crónicos. Por Víctor Castelló desde Santiago de Chile

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