Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Al menos 20 muertos en ataque ruso a Kiev y Vishneve en vísperas de cumbre de la OTAN

UCRANIA GUERRA | Sube a 20 el número de muertos en el ataque ruso a Kiev y su localidad cercana de Vishneve, en vísperas de la cumbre de la OTAN.

– Zelenski pide a cumbre de la OTAN más Patriots para Ucrania tras nuevo ataque ruso a Kiev.

– Rutte dice que los recientes ataques rusos en Ucrania demuestran la desesperación de Putin.

2. Se disuelve el Gobierno de Hamas

ISRAEL PALESTINA | El Gobierno de Hamás en Gaza se disuelve para pasar el testigo al comité tecnócrata palestino, como prevé el acuerdo de alto el fuego.

CRONOLOGÍA | Hamás pone fin a 19 años de administración de la Franja de Gaza.

CLAVES | Se disuelve el Gobierno de Hamás en Gaza, dejando un vacío de poder y muchas incógnitas.

3. Avanza la retirada de escombros en La Guaira (Venezuela)

VENEZUELA TERREMOTO | Venezuela retoma las clases escolares en estados no afectados por el doble terremoto.

– La Guaira, los intentos de recuperar cuerpos entre excavadoras y largas filas de comida.

4. Rutte dice que espera que los europeos asuman más de su seguridad

OTAN CUMBRE | Rutte espera que los europeos asuman más de su seguridad porque es insostenible para EEUU.

– Trump pide una «orden de alejamiento» de Meloni y el Gobierno italiano evita reaccionar.

5. Multitudinaria procesión fúnebre de Alí Jameneí en Teherán

IRÁN GUERRA | Millones de iraníes participan en la procesión fúnebre de Alí Jameneí en Teherán.

6. Macron visita Siria

SIRIA FRANCIA | Macron llega a Siria en primera visita de un jefe de Estado europeo tras caída de Al Asad

7. Incendio cercano a Perpiñán sigue avanzando

FRANCIA INCENDIOS | Incendio forestal cerca de Perpiñán (Francia) ha quemado 4.600 hectáreas y sigue avanzando.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

FESTIVAL VENECIA | George Clooney, ‘León de Oro’ a la carrera en el Festival de Venecia

EL DATO DEL DÍA

RD CONGO ÉBOLA | La RD del Congo supera la barrera de los 500 muertos confirmados por el brote de ébola.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

AUSTRALIA ANIMALES | Una famosa foca de una tonelada irrumpe en una comunidad de Australia.

NUESTROS TEMAS

KUWAIT D.HUMANOS | Decenas de miles de mujeres kuwaitíes, en un limbo apátrida con secuelas «devastadoras». Por Isaac J. Martín, desde El Cairo.

SYLVESTER STALLONE | Sylvester Stallone cumple 80 años convertido en una leyenda del cine. Por Celia Sierra, desde Redacción Internacional.

PENDIENTES DE

VENEZUELA TERREMOTO | El Colegio de Ingenieros de Venezuela ofrece una rueda de prensa para informar sobre los resultados de las primeras jornadas de capacitación de brigadistas que participarán en la evaluación técnica de estructuras afectadas por los dos terremotos registrados el pasado miércoles 24 de junio en el país.

Redacción EFE Internacional (34)913 46 710 00

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