Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Trump restablece el bloqueo naval a Irán y quiere cobrar un 20 % por proteger a buques en Ormuz

IRÁN GUERRA | Trump restablece cerco naval a Irán y dice que cobrará un 20 % por proteger a buques en Ormuz, mientras que Irán advierte que no permitirá que EEUU «interfiera» en la gestión del estrecho.

– Dubái planea un nuevo puerto en Emiratos para eludir el estrecho de Ormuz.

– El expresidente iraní Ahmadineyad, en arresto domiciliario por Guardia Revolucionaria, según NYT.

– EEUU usa por primera vez drones marítimos para atacar un centro para submarinos en Irán.

– El brent se dispara más del 4 %, hasta los 79 dólares, por las nuevas tensiones en Irán, y y el Kospi surcoreano se hunde un 8,95 %.

– El Reino Unido declarará organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán.

2. Europol alerta de un terrorismo difícil de detectar en la UE

UE TERRORISMO | Europol alerta de un terrorismo más fragmentado y difícil de detectar en la UE, marcado por la radicalización en internet, la mezcla de ideologías, y cada vez más vinculado a los conflictos geopolíticos

ENTREVISTA | La UE ante un terrorismo difuso: lobos solitarios, mix ideológico y radicalización exprés. Por Imane Rachidi, desde La Haya.

3. España y otros nueve países lanzan una arquitectura de defensa antimisiles para Europa

UCRANIA GUERRA | Diez países europeos, entre ellos España, lanzan Coalición Antibalistica de tipo defensivo, destinada a impulsar una arquitectura integrada de defensa antimisiles para Europa.

– El Kremlin tacha a países europeos que se reúnen en París de ‘coalición de belicistas’.

– Tres muertos en la región de Moscú y uno en Bélgorod tras ataques con drones ucranianos, mientras que cinco marinos mueren en un ataque ruso a un barco que descargaba fertilizante en Odesa.

– Putin anuncia nuevas vías para abastecer a Crimea de combustible tras ataques de Kiev.

– Reino Unido sanciona a 24 individuos y grupos criminales rusos vinculados a ciberataques.

– Rusia convoca al embajador alemán para protestar por la creciente ayuda militar a Ucrania.

4. Rusia detiene al opositor Borís Nadezhdin

RUSIA ELECCIONES | La policía rusa detiene a Borís Nadezhdin, opositor y aspirante presidencial.

5. Bombardean el aeropuerto de Saná antes de la llegada de vuelo con hutíes

YEMEN CONFLICTO | Bombardean el aeropuerto de Saná antes de la llegada de un vuelo con hutíes desde Irán, que se desvió y aterrizó en Al Hudeida.

CLAVES | El Yemen, un conflicto congelado pero de nuevo en el punto de mira por Irán.

– La ONU insta a las partes yemeníes a reducir escalada para evitar nuevo ciclo de violencia.

6. La unidad antiterrorista británica lidera la investigación sobre exdiputada

R.UNIDOS TERRORISMO | La unidad antiterrorista británica encabeza la investigación sobre asesinato de exdiputada de derechas Ann Widdecombe, hallada muerta la semana pasada en su vivienda.

– Doce detenidos en Reino Unido por amenaza terrorista de extrema derecha en evento islámico.

7. Bruselas aboga por fijar una edad mínima para acceder a las redes sociales

UE REDES SOCIALES | Von der Leyen aboga por fijar una edad mínima para acceder a las redes sociales.

CLAVES | Claves sobre el informe que ha preparado un grupo de expertos sobre las medidas que puede adoptar la Unión Europea para proteger a los menores en internet.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

SAM NEILL | El célebre actor Sam Neill muere a los 78 años en Sídney.

PERFIL | Sam Neill: estrella del cine y la televisión, de ‘Parque Jurásico’ a ‘Peaky Blinders’.

EL DATO DEL DÍA

VW EMPLEOS | El consejero delegado de Volkswagen cifra en otros 50.000 los empleos que debe recortar.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

CHINA CIENCIA | El precio de monos de laboratorio se dispara y roza 30.000 dólares en China ante escasez.

NUESTROS TEMAS

EEUU INMIGRACIÓN | «Olvidan lo que hicimos por EEUU», dicen haitianos en Miami atemorizados por fin del TPS. Por Pablo Urbón, desde Miami.

PENDIENTES DE

ATENTADO NIZA ANIVERSARIO | – Una ceremonia interreligiosa recuerda a las víctimas del atentado del 14 de julio de 2016 en Niza, en el que un camión arrolló a la multitud reunida durante la Fiesta Nacional francesa y que causó 86 muertos y más de 450 heridos, uno de los peores de la historia reciente de Francia.

UE EXTERIORES | Bruselas – Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, que estará centrado en las medidas de presión contra Rusia por su invasión a Ucrania y en el apoyo a Kiev. Europa Building,Rue de la Loi, 165 (Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA UE | Reunión del Grupo de Donantes de Palestina en Bruselas con la participación de la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, y el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, Mohammad Mustafa.

ORIENTE MEDIO ONU | El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva sesión para tratar la situación en Oriente Medio.

Redacción EFE Internacional

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