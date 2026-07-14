Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Firmado el acuerdo sobre Gibraltar

UE GIBRALTAR | La UE y el Reino Unido firman el acuerdo sobre Gibraltar

– España «no cambia una coma» en su reclamación de soberanía tras el acuerdo sobre Gibraltar y destaca la «etapa histórica» que abre la supresión de la verja.

– El Reino Unido dice que el acuerdo con la UE da certidumbre al pueblo de Gibraltar.

2. EEUU ataca objetivos militares en Irán, que responde con ataques a Jordania y Baréin

IRÁN GUERRA | EE.UU. completa una nueva ola de ataques contra objetivos militares de Irán, que responde a ofensiva estadounidense con nuevos ataques sobre Jordania y Baréin e informa de nuevos ataques de Estados Unidos contra varias ciudades del país.

– El Ejército iraní afirma que no cederá «ni un ápice» sobre el estrecho de Ormuz.

– Irán dice que sigue vendiendo crudo pese a que EE.UU. revocó la exención de las sanciones.

– La OMI recuerda que no se pueden cobrar tasas por transitar en estrechos como el de Ormuz.

– Irán rescata a 23 marineros tras la colisión de dos buques en Ormuz, según un medio.

– Emiratos Árabes condena «actos de piratería» en Ormuz tras ataque a petroleros emiratíes.

– Omán reafirma que coopera para restablecer navegación en Ormuz tras ataques contra buques.

3. Cazas polacos interceptan avión de reconocimiento ruso

POLONIA RUSIA | Cazas polacos interceptan un avión de reconocimiento ruso a 30 kilómetros de su costa

4. Al menos cinco muertos tras el incendio en el centro de Bruselas

BÉLGICA SUCESOS | Al menos cinco muertos tras el incendio de un edificio en el centro de Bruselas.

5. Israelíes asaltan un pueblo palestino en Cisjordania

ISRAEL PALESTINA | Cien israelíes asaltan un pueblo palestino al norte de Cisjordania y destruyen propiedades.

– Las tropas israelíes matan a dos gazatíes, entre ellos un niño de 9 años.

– Palestinos relatan abusos sexuales en cárceles israelíes y piden acción internacional.

– Soldados israelíes matan a un palestino que custodiaba un camión de ayuda humanitaria.

– Siete muertos en un ataque israelí contra un puesto policial en Gaza.

6. Rusia lanza la nave Soyuz MS-29

RUSIA ESPACIO | Rusia lanza nave Soyuz MS-29 con tres tripulantes a bordo rumbo a la Estación Espacial.

LA PROTAGONISTA DEL DÍA

FRANCIA FIESTA NACIONAL | Emmanuel Macron preside su último 14 de julio en París como jefe de Estado de Francia.

EL DATO DEL DÍA

FRANCIA INCENDIO | El incendio de Fontainebleau (Francia) contenido tras quemar algo más de 2.000 hectáreas

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

RUSIA CURIOSIDADES | Un joven ruso colecciona ladrillos y suma ya más de 2.000 piezas

NUESTROS TEMAS

YEMEN CONFLICTO | Las calles de Saná entran en un clima belicista tras escalada entre el Gobierno y hutíes. Por Jaled Abdalá, desde Saná.

TWITTER ANIVERSARIO | Del pajarito azul a X: 20 años del altavoz sociopolítico que cambió internet. Por Sarah Yáñez-Richards, desde Nueva York.

ISRAEL SIONISMO | ‘Olimpiadas Judías’ 2026, cómo Israel fideliza atletas en el sionismo a través del deporte. Por Guillermo Azábal, desde Jerusalén.

PENDIENTES DE

ATENTADO NIZA ANIVERSARIO | El presidente de Francia, Emmanuel Macron, preside en Niza la ceremonia oficial del décimo aniversario del atentado del 14 de julio de 2016, en el que un camión arrolló a la multitud congregada en el Paseo de los Ingleses durante la Fiesta Nacional francesa, causando 86 muertos y más de 450 heridos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ALEMANIA INUNDACIONES | El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en el acto conmemorativo por la catástrofe de las inundaciones en el valle del Ahr, junto con el primer ministro de Renania-Palatinado, Gordon Schnieder. (Foto)

VENEZUELA TERREMOTO | El director musical venezolano Gustavo Dudamel y el administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alexander de Croo, detallan a EFE el lanzamiento de una campaña internacional de apoyo a la recuperación de Venezuela tras los terremotos del pasado 24 de junio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU COLOMBIA | El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, los ministros designados de Hacienda y Comercio participan en una conversación en el Atlantic Council sobre la agenda del próximo Gobierno colombiano y sus vínculos con EE.UU. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU SUBASTAS | La casa Sotheby’s subasta uno de los Tiranosaurio rex más grandes y completos jamás descubiertos, por un precio estimado de entre 20 y 30 millones de dólares.

MARADONA JUICIO | Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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