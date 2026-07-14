Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)
DESTACADOS
1. Firmado el acuerdo sobre Gibraltar
UE GIBRALTAR | La UE y el Reino Unido firman el acuerdo sobre Gibraltar
– España «no cambia una coma» en su reclamación de soberanía tras el acuerdo sobre Gibraltar y destaca la «etapa histórica» que abre la supresión de la verja.
– El Reino Unido dice que el acuerdo con la UE da certidumbre al pueblo de Gibraltar.
2. EEUU ataca objetivos militares en Irán, que responde con ataques a Jordania y Baréin
IRÁN GUERRA | EE.UU. completa una nueva ola de ataques contra objetivos militares de Irán, que responde a ofensiva estadounidense con nuevos ataques sobre Jordania y Baréin e informa de nuevos ataques de Estados Unidos contra varias ciudades del país.
– El Ejército iraní afirma que no cederá «ni un ápice» sobre el estrecho de Ormuz.
– Irán dice que sigue vendiendo crudo pese a que EE.UU. revocó la exención de las sanciones.
– La OMI recuerda que no se pueden cobrar tasas por transitar en estrechos como el de Ormuz.
– Irán rescata a 23 marineros tras la colisión de dos buques en Ormuz, según un medio.
– Emiratos Árabes condena «actos de piratería» en Ormuz tras ataque a petroleros emiratíes.
– Omán reafirma que coopera para restablecer navegación en Ormuz tras ataques contra buques.
3. Cazas polacos interceptan avión de reconocimiento ruso
POLONIA RUSIA | Cazas polacos interceptan un avión de reconocimiento ruso a 30 kilómetros de su costa
4. Al menos cinco muertos tras el incendio en el centro de Bruselas
BÉLGICA SUCESOS | Al menos cinco muertos tras el incendio de un edificio en el centro de Bruselas.
5. Israelíes asaltan un pueblo palestino en Cisjordania
ISRAEL PALESTINA | Cien israelíes asaltan un pueblo palestino al norte de Cisjordania y destruyen propiedades.
– Las tropas israelíes matan a dos gazatíes, entre ellos un niño de 9 años.
– Palestinos relatan abusos sexuales en cárceles israelíes y piden acción internacional.
– Soldados israelíes matan a un palestino que custodiaba un camión de ayuda humanitaria.
– Siete muertos en un ataque israelí contra un puesto policial en Gaza.
6. Rusia lanza la nave Soyuz MS-29
RUSIA ESPACIO | Rusia lanza nave Soyuz MS-29 con tres tripulantes a bordo rumbo a la Estación Espacial.
LA PROTAGONISTA DEL DÍA
FRANCIA FIESTA NACIONAL | Emmanuel Macron preside su último 14 de julio en París como jefe de Estado de Francia.
EL DATO DEL DÍA
FRANCIA INCENDIO | El incendio de Fontainebleau (Francia) contenido tras quemar algo más de 2.000 hectáreas
LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA
RUSIA CURIOSIDADES | Un joven ruso colecciona ladrillos y suma ya más de 2.000 piezas
NUESTROS TEMAS
YEMEN CONFLICTO | Las calles de Saná entran en un clima belicista tras escalada entre el Gobierno y hutíes. Por Jaled Abdalá, desde Saná.
TWITTER ANIVERSARIO | Del pajarito azul a X: 20 años del altavoz sociopolítico que cambió internet. Por Sarah Yáñez-Richards, desde Nueva York.
ISRAEL SIONISMO | ‘Olimpiadas Judías’ 2026, cómo Israel fideliza atletas en el sionismo a través del deporte. Por Guillermo Azábal, desde Jerusalén.
PENDIENTES DE
ATENTADO NIZA ANIVERSARIO | El presidente de Francia, Emmanuel Macron, preside en Niza la ceremonia oficial del décimo aniversario del atentado del 14 de julio de 2016, en el que un camión arrolló a la multitud congregada en el Paseo de los Ingleses durante la Fiesta Nacional francesa, causando 86 muertos y más de 450 heridos. (Texto) (Foto) (Vídeo)
ALEMANIA INUNDACIONES | El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en el acto conmemorativo por la catástrofe de las inundaciones en el valle del Ahr, junto con el primer ministro de Renania-Palatinado, Gordon Schnieder. (Foto)
VENEZUELA TERREMOTO | El director musical venezolano Gustavo Dudamel y el administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alexander de Croo, detallan a EFE el lanzamiento de una campaña internacional de apoyo a la recuperación de Venezuela tras los terremotos del pasado 24 de junio. (Texto) (Foto) (Vídeo)
EEUU COLOMBIA | El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, los ministros designados de Hacienda y Comercio participan en una conversación en el Atlantic Council sobre la agenda del próximo Gobierno colombiano y sus vínculos con EE.UU. (Texto) (Foto) (Vídeo)
EEUU SUBASTAS | La casa Sotheby’s subasta uno de los Tiranosaurio rex más grandes y completos jamás descubiertos, por un precio estimado de entre 20 y 30 millones de dólares.
MARADONA JUICIO | Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)
Redacción EFE Internacional
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