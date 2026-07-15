Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Estados Unidos e Irán recrudecen sus ataques

IRÁN GUERRA | EEUU ataca objetivos militares iraníes para debilitar su amenaza en el estrecho de Ormuz

– Irán acusa a EE.UU. de “hacer añicos” el memorando de entendimiento para poner fin a guerra y dice que Ormuz «permanecerá cerrado» hasta que cesen los ataques. Según Teherán, más de 30 civiles muertos en Irán por los ataques recientes de EE.UU., según el Gobierno.

– Irán reivindica nuevos ataques en Baréin, Kuwait y Jordania tras bloqueo naval de EE.UU. y sus vecinos árabes le acusan de arrastrar O.Medio al caos.

2. Crece la confrontación en el mar Negro

UCRANIA GUERRA | Crece la confrontación en el mar Negro, con nuevos ataques rusos a Odesa, con al menos tres muertos, y ataques ucranianos a 20 buques de ‘flota fantasma’ rusa. La ofensiva rusa causa al menos tres muertos y siete heridos en ataque ruso con bombas guiadas en región de Sumi

– Drones ucranianos dejan sin electricidad a ciudad con la mayor central nuclear de Europa.

– La UE acuerda mantener tope actual al precio del crudo ruso hasta el próximo 23 de julio.

– Cuerpo anuncia en Kiev 570 millones de euros para fomentar inversión española en Ucrania.

– Indra firma acuerdo con Ucrania para apoyar la futura gestión del tráfico aéreo.

– Von der Leyen anuncia la firma de un acuerdo sobre drones entre la UE y Ucrania.

3. Más de 2.000 casos confirmados de ébola en la RD del Congo

R.D.CONGO ÉBOLA | La RD del Congo supera la barrera de los 2.000 casos confirmados de ébola.

– MSF: El ébola avanza a un ritmo sin precedentes en RD del Congo tras dos meses de epidemia.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

MARRUECOS PRENSA | Marruecos excarcela al periodista Ali Lmrabet.

EL DATO DEL DÍA

MUNDIAL 2026 | Las entradas para ver a España en la final del Mundial, a 7.000 dólares las más baratas.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

KENIA CANNABIS | La Justicia de Kenia rechaza permitir el uso religioso del cannabis a los rastafaris, en un caso abierto en 2021 en el que esta comunidad alegaba que la prohibición vulnera su libertad de culto.

NUESTROS TEMAS

MISIÓN ARTEMIS II | Comandante de Artemis II: «El mundo tiene hambre de llegar más lejos que nunca». Por Imane Rachidi, desde Noordwijk (Países Bajos).

MISIÓN ARTEMIS II | Primera mujer en un viaje lunar: «Ver la Tierra desde el espacio te hace ver qué nos une». Por Imane Rachidi, desde Noordwijk (Países Bajos).

ISRAEL PALESTINA | La aldea palestina vaciada en la Nakba que desentierran arqueólogos israelíes. Por Paula Bernabéu, desde Tel Hadid (Israel).

YEMEN CONFLICTO | Los hutíes ponen a prueba a Arabia Saudí con una escalada para avanzar en la paz en Yemen. Por Isaac J. Martín, desde El Cairo.

ANYA TAYLOR-JOY | Anya Taylor-Joy estrena ‘Lucky’, un thriller de acción con corazón emocional femenino. Por Mónica Rubalcava, desde Los Ángeles.

ITALIA PLAYAS | Un país con el mar ‘de pago’: Italia intenta poner orden en la licitación de sus playas. Por Gonzalo Sánchez, desde Roma.

FRANCIA MEZQUITA | La Gran Mezquita de París cumple cien años de historia en el corazón de la ciudad. Por Pol LLoberas Cardona

PENDIENTES DE

R.UNIDO GOBIERNO | Se cierra formalmente el plazo para que los diputados del Partido Laborista británico nominen a su candidato preferido al liderazgo de la formación, antes de que al día siguiente lo hagan los sindicatos y organizaciones afiliadas al laborismo. De momento solo hay un aspirante conocido, Andy Burnham, del que se sabe que ya cuenta con apoyo mayoritario.

IRÁN GUERRA LÍBANO | Delegaciones del Líbano, Estados Unidos e Israel se reúnen en Roma en un encuentro de carácter organizativo y ejecutivo para avanzar en la aplicación del acuerdo marco alcanzado en Washington.

PERÚ FUJIMORI | La derechista Keiko Fujimori escenifica su victoria electoral en Perú al recibir las credenciales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en un acto al que el fujimorismo ha convocado a sus seguidores para celebrar su próximo retorno al gobierno, casi veintiséis años después de la dimisión de su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo) (Audio)

VENEZUELA CRISIS | El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

PERÚ CASTILLO | El excandidato presidencial Roberto Sánchez, que perdió la segunda vuelta de la elección presidencial contra la derechista Keiko Fujimori, encabeza una manifestación para exigir la liberación del encarcelado expresidente izquierdista Pedro Castillo (2021-2022).

Redacción EFE Internacional

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